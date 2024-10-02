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Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство
фото: Суспільне

Обрати запобіжний захід Стахіву вдалося лише з п'ятого разу

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для псевдоактивіста та блогера Остапа Стахіва. Йдеться про арешт без права внесення застави строком на 60 діб. Про це повідомляє «Суспільне».

Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.

Як відомо, обрати Стахіву запобіжний захід вдалося лише з п'ятого разу, оскільки той відводив суддю, прокурора та слідчого. Зокрема, суд визнав, що Стахів зловживає своїм правом на відвід.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. 

Раніше повідомлялося, псевдоактивіст та блогер Остап Стахів проігнорував виклик до суду Львова. За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду – 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності. 

Як зазначив суддя, Стахів не з’явився до суду, бо його викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Тоді прокурор заявив клопотання щодо приводу Стахіва, але суд не задовольнив його, аргументуючи це тим, що неявка була з поважної причини. Потім Стахів надіслав до суду клопотання про відвід слідчого, але отримав відмову.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

Теги: блогер суд Львів активісти

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