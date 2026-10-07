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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Пекіні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Пекіні
У наступному раунді на Світоліну чекає представниця Китаю Цінь Вень Чжен
фото: Getty Images

У матчі четвертого раунду Світоліна у двох сетах перемогла представницю США Енн Лі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

У матчі четвертого раунду українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю США Енн Лі.

Хід гри

Українка впевнено розпочала матч і вже на старті реалізувала два брейкпойнти – 4:1. Українка завершила партію з рахунком 6:2.

Другий сет Світоліна також розпочала надзвичайно активно – виграла чотири гейми поспіль. Американка зуміла виграти два гейми поспіль і була близько до того, щоб взяти ще один, однак розвинути успіх не змогла. Світоліна довела партію до перемоги – 6:3, а разом із нею виграла і матч.

WTA 1000. Пекін. 1/8 фіналу

Енн Лі (США) – Еліна Світоліна (Україна) 2:6, 3:6

У наступному раунді на Світоліну чекає представниця Китаю Цінь Вень Чжен. 

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: Еліна Світоліна теніс

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