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Костюк та Русе пробились до другого кола парного розряду US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Костюк та Русе пробились до другого кола парного розряду US Open
Марта Костюк продовжує свій шлях на US Open
фото: Instagram Марти Костюк

Україно-румунський дует вийшов до 1/16 фіналу

Дует українки Марти Костюк та румунки Єлени-Габріели Русе пробився до другого кола парного розряду US Open. Про це повідомляє «Главком».

У 1/32 фіналу суперницями Костюк та Русе стали Панна Удварді з Угорщини та Лаури Пігоссі з Бразилії. Ці дуети зустрілись вперше в історії.

Українка та румунка перерали своїх суперниць за два сети, які тривали 1 годину та 12 хвилин. У наступному колі на дует Костюк-Русе чекає або пара Снігур/Ванденвінкель, або Мертенес/Шнайдер.

US Open. Парний розряд. Перше коло

  • Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Панна Удварді (Угорщина)/Лаура Пігоссі (Бразилія) – 6:3, 6:4

Нагадаємо, що Марта Костюк продовжує виступи у одиночному розряді Відкритого чемпіонату США, де вона пробилась до третього кола – у другому колі українка переграла американку Слоун Стівенс.

Окрім Костюк у одиночному розряді продовжують свій шлях ще три українки:

  • Еліна Світоліна, яка переграла Маю Джойнт та вийшла до третього кола.
  • Юлія Стародубцева, яка 3 вересня зіграє з Александрою Еалою з Філіппін.
  • Юлія Стародубцева, яка 3 вересня зустрінеться з Мартою Саккарі (Греція)

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Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Олександра Олійникова

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