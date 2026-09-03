Костюк та Русе пробились до другого кола парного розряду US Open

Україно-румунський дует вийшов до 1/16 фіналу

Дует українки Марти Костюк та румунки Єлени-Габріели Русе пробився до другого кола парного розряду US Open. Про це повідомляє «Главком».

У 1/32 фіналу суперницями Костюк та Русе стали Панна Удварді з Угорщини та Лаури Пігоссі з Бразилії. Ці дуети зустрілись вперше в історії.

Українка та румунка перерали своїх суперниць за два сети, які тривали 1 годину та 12 хвилин. У наступному колі на дует Костюк-Русе чекає або пара Снігур/Ванденвінкель, або Мертенес/Шнайдер.

US Open. Парний розряд. Перше коло

Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Панна Удварді (Угорщина)/Лаура Пігоссі (Бразилія) – 6:3, 6:4

Нагадаємо, що Марта Костюк продовжує виступи у одиночному розряді Відкритого чемпіонату США, де вона пробилась до третього кола – у другому колі українка переграла американку Слоун Стівенс.

Окрім Костюк у одиночному розряді продовжують свій шлях ще три українки:

Еліна Світоліна, яка переграла Маю Джойнт та вийшла до третього кола.

Юлія Стародубцева, яка 3 вересня зіграє з Александрою Еалою з Філіппін.

Юлія Стародубцева, яка 3 вересня зустрінеться з Мартою Саккарі (Греція)