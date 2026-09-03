Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США

Перша ракетка України зіткнулася з неабияким опором суперниці

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла австралійку Маю Джойнт у другому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет українка розпочала надпотужно. Світоліна виграла чотири гейми зі старту поєдинку та з двома брейками створила солідний гандикап. Джойнт спробувала відігратися, але з двома очками змогла лише уникнути розгрому.

Утім, узяті дві подачі українки австралійською тенісисткою насторожили. Недарма – в другій партії Джойнт уже була на рівних зі Світоліною. Ось і на два брейки фаворитки відповіла своїми двома.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Українська тенісистка розпочала впевненіше та пішла у відрив (4:1). Проте, австралійка відшукала внутрішні резерви та повернулася у гру. Згодом Світоліна не реалізувала матчбол за рахунку 6:5, а Джойнт виграла три розіграші поспіль і перевела матч у третій сет.

Українка там здобула важливий пункт у першому геймі. Вона взяла подачу опонентки та отримала стратегічну перевагу. Ще один брейк Світоліна зробила в п'ятому геймі. Джойнт зуміла відіграти лише один, тож перша ракетка України довела поєдинок до перемоги.

US Open. Одиночний розряд, другий раунд

Еліна Світоліна (Україна, 9) – Мая Джойнт (Австралія) – 6:2, 6:7, 6:4

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.