Відомі суперниці Світоліної, Костюк та Стародубцевої у третьому колі Відкритого чемпіонату США

Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева вийшли до третього кола Відкритого чемпіоната США

Три українки пройшли до наступного етапу US Open

Стали відомі суперниці Еліни Світоліної, Марти Костюк та Юлії Стародубцевої у третьому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

У другому колі Світоліна пройшла Маю Джойнт (6:2, 6:7, 6:4), Костюк переграла Слоун Стівенс (6:1, 7:5), а Стародубцева у драматичному поєдинку переграла Марію Саккарі (1:6, 7:6, 6:2).

А ось Олександрі Олійниковій до третього кола пробитись не вдалось: українка поступилась представниці Філіппін Александрі Еалі (1:6, 4:6).

Суперниці українських тенісисток у третьому колі US Open

Марта Костюк – Єкатєріна Александрова (Нейтральна) – 4 вересня

Еліна Світоліна – Анна Калінская (Нейтральна) – 4 вересня

Юлія Стародубцева – Олена Рибакіна (Казахстан) – 4 вересня

Нагадаємо, що українські тенісистки повторили національний рекорд – відразу три наших спортсменки вийшли до треього кола US Open.