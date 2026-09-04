Відомі суперниці Світоліної, Костюк та Стародубцевої у третьому колі Відкритого чемпіонату США
Три українки пройшли до наступного етапу US Open
Стали відомі суперниці Еліни Світоліної, Марти Костюк та Юлії Стародубцевої у третьому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».
У другому колі Світоліна пройшла Маю Джойнт (6:2, 6:7, 6:4), Костюк переграла Слоун Стівенс (6:1, 7:5), а Стародубцева у драматичному поєдинку переграла Марію Саккарі (1:6, 7:6, 6:2).
А ось Олександрі Олійниковій до третього кола пробитись не вдалось: українка поступилась представниці Філіппін Александрі Еалі (1:6, 4:6).
Суперниці українських тенісисток у третьому колі US Open
- Марта Костюк – Єкатєріна Александрова (Нейтральна) – 4 вересня
- Еліна Світоліна – Анна Калінская (Нейтральна) – 4 вересня
- Юлія Стародубцева – Олена Рибакіна (Казахстан) – 4 вересня
Нагадаємо, що українські тенісистки повторили національний рекорд – відразу три наших спортсменки вийшли до треього кола US Open.
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