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Відомі суперниці Світоліної, Костюк та Стародубцевої у третьому колі Відкритого чемпіонату США

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Відомі суперниці Світоліної, Костюк та Стародубцевої у третьому колі Відкритого чемпіонату США
Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева вийшли до третього кола Відкритого чемпіоната США
фото: Instagram Еліна Світоліна

Три українки пройшли до наступного етапу US Open

Стали відомі суперниці Еліни Світоліної, Марти Костюк та Юлії Стародубцевої у третьому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

У другому колі Світоліна пройшла Маю Джойнт (6:2, 6:7, 6:4), Костюк переграла Слоун Стівенс (6:1, 7:5), а Стародубцева у драматичному поєдинку переграла Марію Саккарі (1:6, 7:6, 6:2).

А ось Олександрі Олійниковій до третього кола пробитись не вдалось: українка поступилась представниці Філіппін Александрі Еалі (1:6, 4:6).

Суперниці українських тенісисток у третьому колі US Open

  • Марта Костюк – Єкатєріна Александрова (Нейтральна) – 4 вересня
  • Еліна Світоліна – Анна Калінская (Нейтральна) – 4 вересня
  • Юлія Стародубцева – Олена Рибакіна (Казахстан) – 4 вересня

Нагадаємо, що українські тенісистки повторили національний рекорд – відразу три наших спортсменки вийшли до треього кола US Open.

Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк US Open

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