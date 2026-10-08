Підсумковий турнір серед юніорів пройде з 21 по 25 жовтня у китайському місті Ченду

Українська тенісиста Поліна Скляр кваліфікувалась на юніорський Підсумковий турнір 2026. Про це повідомляє «Главком».

15-річна спортсменка потрапила до вісімки найкращих тенісисток сезону, завдяки чому отримала путівку на турнір у Китаї.

Усі учасниці юніорського Підсумкового турніру 2026:

Сунь Сіньжань (Китай)Зображення

Анна Пушкарьова

Яна Ковачкова (Чехія)

Ксенія Єфремова (Франція)

Джанае Престон (Велика Британія)

Марія Макарова

Анастасія Цветкович (Сербія)

Поліна Скляр (Україна)

Поліна Скляр стала третьою українкою в історії, яка кваліфікувалась на Підсумковий турнір серед юніорів. У 2017 це вдалось Марті Костюк, яка виграла те змагання, а у 2019 це вдалось Дарії Снігур, яка у фіналі поступилась Діан Паррі.

До слова, Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Пекіні, обігравши Енн Лі. У наступному раунді на Світоліну чекає представниця Китаю Цінь Вень Чжен.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.