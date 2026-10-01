Еліна Світоліна дізналась свою суперницю у другому колі тисячника у Пекіні

Українка зустрінеться з представницею чешкою Катержиною Сіняковою

У другому колі WTA 1000 у Пекіні на Еліну Світоліну чекає зустріч з представницею Чехії Катержиною Сіняковою (WTA 55). Про це повідомляє «Главком».

Світоліна пропустила перше коло у свій шлях у Пекіні розпочне з 1/32 фіналу.

У 1/64 фіналу чеьска спортсмена зустрілась з Магдою Ліннет (WTA 80) з Польщі. Сінякова впевнено здолала свою суперницю та пробилась до наступного кола.

Еліна Світоліна та Катержина Сінякова провели п'ять очних зустрічей, усі поєдинки виграла представниця України.

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/64 фіналу

Катержина Синякова (Чехія) – Магда Лінетт (Польща) – 6:2, 6:4

До слова, Юлія Стародубцева поступилась Аліні Чараєвій та залишила WTA 1000 у Пекіні.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова залишила WTA 1000 у Пекіні після першого кола – сильнішою виявилась представниця Китаю Юань Юе.