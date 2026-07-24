Халькевич стала срібною призеркою молодіжного Чемпіонату світу зі скелелазіння

У вирішальному протистоянні за «золото» Поліна Халькевич змагалася з опоненткою з Китаю

За час виступів на світових першостях серед молоді Халькевич здобула три нагороди

Поліна Халькевич – срібна призерка молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В італійському місті Арко триває молодіжний Чемпіонат світу зі скелелазіння. Після змагань у «трудності» спортсмени розіграли комплекти нагород у наступній дисципліні – «швидкість».

На подіум у старшій віковій категорії (U19) піднялась українка Поліна Халькевич. Вона успішно розпочала виступ, пройшовши кваліфікацію з другим результатом. На шляху до фіналу українка послідовно здолала своїх опоненток на стадіях 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу.

У вирішальному протистоянні за «золото» Поліна змагалася з опоненткою з Китаю. За підсумками фіналу українка посіла друге місце.

Варто відзначити, що турнір в Арко став для Поліни останнім молодіжним чемпіонатом світу. Загалом за час виступів на світових першостях серед молоді, зокрема й у молодшій віковій категорії (U16), спортсменка здобула три нагороди: одне «золото» та два «срібла».

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.