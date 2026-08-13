Кинув м'яч на 60 метрів. Лунін відзначився гольовою передачею у товариській грі

Лунін віддав результативний пас рукою у грі проти «Депортіво»

Український воротар іспанського клубу «Реал» Андрій Лунін відзначився гольовою передачею у товариському матчі проти «Депортіво». Про це повідомляє «Главком».

Лунін віддав результативний пас рукою. М'яч пролетів близько 60 метрів перед тим, як передачу зміг обробити марокканський футболіст Браїм Діас, який і відкрив рахунок у грі. Епізод стався у компенсований до першого тайму час. У підсумку, поєдинок так і завершився з рахунком 1:0.

La asistencia de Lunin es una absoluta barbaridad 🤩 pic.twitter.com/rcoRdyzXXr — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 12, 2026

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.