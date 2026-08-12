Гераскевич зворушливо прочитав лист політв'язня з Євпаторії (відео)

У травні 2022 року Богдан Зіза висловив протест проти анексії Криму, обливши будівлю окупаційної адміністрації

У межах ініціативи «Листи до вільного Криму» український скелетоніст Владислав Гераскевич прочитав лист Богдана Зізи – художника та активіста з Євпаторії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

У травні 2022 року Богдан висловив протест проти окупації, обливши будівлю окупаційної адміністрації синьо-жовтою фарбою. За це російські окупанти засудили його до 15 років ув’язнення за сфабрикованими «терористичними» статтями. Попри тиск та знущання, Богдан залишається незламним і продовжує відстоювати свою позицію навіть за ґратами.

Наразі Богдана незаконно утримують у виправній колонії №8 в Улан-Уде, Республіка Бурятія, РФ.

У вас є можливість написати слова підтримки Богдану Зізі та іншим бранцям Кремля, які були незаконно ув’язнені за свою проукраїнську позицію та спротив російській окупації Криму.

Як повідомлялося, Гераскевич прокоментував інформацію про зв'язок з російським олігархом Романом Абрамовичем британського ексміністра спорту та члена МОК Г'ю Робертсона, який відіграв ключову роль у поверненні Росії в міжнародний спорт.

«З певної причини я навіть не здивований. Міжнародний олімпійський комітет – моральні банкрути», – написав в Х Гераскевич.

For some reason, I’m not even surprised.

The IOC are moral bankrupts. https://t.co/NpaTON2XQk — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) July 29, 2026

Нагадаємо, Робертсон відіграв ключову роль в ухваленні МОК реформ під назвою «Fit for the Future» (були ухвалені під час сесії МОК в Лозанні, 24-25 червня 2026 року).