Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Манчестер Сіті» запропонував новий контракт найкращому гравцю Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Сіті» запропонував новий контракт найкращому гравцю Чемпіонату світу
Родрі визнали кращим гравцем ЧС-2026
фото: Getty Images

Родрі може перейти у мадридський «Реал»

Клуб англійської Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» хоче зберегти у своєму складі іспанського півзахисника і переможця Чемпіонату світу 2026 Родрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

За інформацією британського видання, керівництво клубу вже запропонувало капітану збірної Іспанії новий контракт, однак його деталі не розголошуються. Чинна угода Роді з «містянами» чинна до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що півзахисником цікавиться мадридський Реал. Водночас сам іспанський футболіст заявив, що визначиться зі своїм майбутнім після завершення Чемпіонату світу 2026.

Нагадаємо, найкращим футболістом Чемпіонату світу 2026 став капітан збірної Іспанії Родрі. Півзахисник був ключовою фігурою команди Луїса де ла Фуенте, контролюючи темп гри та залишаючись одним із найстабільніших виконавців протягом усього турніру. Саме він отримав «Золотий м'яч» чемпіонату світу.

Приз найкращому воротарю мундіалю дістався Унаї Сімону. Голкіпер іспанців провів історичний турнір, встановивши рекорд за кількістю «сухих» матчів на одному чемпіонаті світу – сім. Крім того, він завершив турнір із найдовшою серією без пропущених м'ячів в історії світових першостей.

Ще одну нагороду для новоспечених чемпіонів світу здобув Пау Кубарсі. 19-річний центральний захисник був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Попри юний вік, футболіст став одним із лідерів оборони Іспанії, яка за весь чемпіонат пропустила лише один м'яч і встановила новий рекорд мундіалів.

Єдиною індивідуальною нагородою, яка не дісталася іспанцям, став «Золотий бутс». Найкращим бомбардиром чемпіонату світу став капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, який завершив турнір із десятьма забитими м'ячами. Втім, особистий успіх нападника не допоміг його команді здобути медалі, адже французи поступилися Англії у матчі за третє місце та фінішували четвертими.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФК Манчестер Сіті Родрі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аргентинці з австрійцями попрямували далі
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи J
28 червня, 07:22
Олексій Гуцуляк не гратиме за «Полісся» в новому сезоні
Футболіст збірної України залишив клуб і шукає нову команду за кордоном
29 червня, 16:06
Богдан Лєднєв провів минулий сезон у складі «Полісся»
«Полісся» завершило співпрацю з ексфутболістом «Динамо»
1 липня, 12:36
Ламін Ямаль (ліворуч) ще не набрав оптимальних кондицій
Іспанія – Австрія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
2 липня, 15:15
Крістіан Еріксен не готовий прощатися з футболом
Еріксен визначився з майбутнім після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
9 липня, 19:50
Дмитро Чигринський найкращі роки кар’єри футболіста провів у складі «Шахтаря»
Чигринський став головним тренером клубу з Кіпру, який належить росіянину
10 липня, 16:41
Джуд Беллінгем з Англії та Гаррі Кейн з Англії святкують перемогу у матчі чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 між Норвегією та Англією
Англія і Норвегія у яскравому поєдинку визначили третього півфіналіста Чемпіонату світу 2026
12 липня, 02:47
Андрій Лунін продовжить виступи на «Бернабеу»
«Реал» остаточно визначився з майбутнім Луніна – ЗМІ
13 липня, 11:59
Карім Адеємі переїде до іспанської Ла Ліги
«Барселона» підтвердила трансфер зірки чемпіонату Німеччини
13 липня, 12:28

Новини

«Манчестер Сіті» запропонував новий контракт найкращому гравцю Чемпіонату світу
«Манчестер Сіті» запропонував новий контракт найкращому гравцю Чемпіонату світу
Збірна Іспанії привезла Кубок світу додому: в Мадриді розпочався чемпіонський парад
Збірна Іспанії привезла Кубок світу додому: в Мадриді розпочався чемпіонський парад
Мессі відмовився повертатися до Аргентини після поразки у фіналі Чемпіонату світу
Мессі відмовився повертатися до Аргентини після поразки у фіналі Чемпіонату світу
Президент УЄФА не приїхав на фінал мундіалю через конфлікт з Інфантіно – джерело
Президент УЄФА не приїхав на фінал мундіалю через конфлікт з Інфантіно – джерело
Збірна України дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА
Стало відомо, яка збірна отримала нагороду Fair Play за підсумками Чемпіонату світу 2026
Стало відомо, яка збірна отримала нагороду Fair Play за підсумками Чемпіонату світу 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
103K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
70K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Сьогодні, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Сьогодні, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua