«Манчестер Сіті» запропонував новий контракт найкращому гравцю Чемпіонату світу

Родрі може перейти у мадридський «Реал»

Клуб англійської Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» хоче зберегти у своєму складі іспанського півзахисника і переможця Чемпіонату світу 2026 Родрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

За інформацією британського видання, керівництво клубу вже запропонувало капітану збірної Іспанії новий контракт, однак його деталі не розголошуються. Чинна угода Роді з «містянами» чинна до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що півзахисником цікавиться мадридський Реал. Водночас сам іспанський футболіст заявив, що визначиться зі своїм майбутнім після завершення Чемпіонату світу 2026.

Нагадаємо, найкращим футболістом Чемпіонату світу 2026 став капітан збірної Іспанії Родрі. Півзахисник був ключовою фігурою команди Луїса де ла Фуенте, контролюючи темп гри та залишаючись одним із найстабільніших виконавців протягом усього турніру. Саме він отримав «Золотий м'яч» чемпіонату світу.

Приз найкращому воротарю мундіалю дістався Унаї Сімону. Голкіпер іспанців провів історичний турнір, встановивши рекорд за кількістю «сухих» матчів на одному чемпіонаті світу – сім. Крім того, він завершив турнір із найдовшою серією без пропущених м'ячів в історії світових першостей.

Ще одну нагороду для новоспечених чемпіонів світу здобув Пау Кубарсі. 19-річний центральний захисник був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Попри юний вік, футболіст став одним із лідерів оборони Іспанії, яка за весь чемпіонат пропустила лише один м'яч і встановила новий рекорд мундіалів.

Єдиною індивідуальною нагородою, яка не дісталася іспанцям, став «Золотий бутс». Найкращим бомбардиром чемпіонату світу став капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, який завершив турнір із десятьма забитими м'ячами. Втім, особистий успіх нападника не допоміг його команді здобути медалі, адже французи поступилися Англії у матчі за третє місце та фінішували четвертими.