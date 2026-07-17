«Німецький шпигун». Легендарний футболіст розкритикував тренера збірної Англії

Лінекер: Німеччина зараз не дуже хороша, не може вийти навіть із групи, тому, можливо, вони відправили до нас свою людину

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер розкритикував головного тренера національної команди німця Томаса Тухеля після поразки від Аргентини у півфіналі Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на подкаст The Rest Is Football.

«Мені вже здається, що Томас Тухель – німецький шпигун. Його інфільтрували. Німеччина зараз не дуже хороша, не може вийти навіть із групи, тому, можливо, вони відправили до нас свою людину. Звичайно ж, я жартую.

Після матчу з Хорватією він сказав: «Якщо ми програємо, то програємо, граючи в агресивний, атакуючий футбол». Але проти Аргентини він зробив усе навпаки. Найприкріше, що ця команда мала шанс, якби вона пішла вперед. Думаю, він помилився», – сказав Лінекер.

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026.

Перший тайм пройшов без голів.

На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок. Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.