«Не повторюйте помилок росіян!». Українські та білоруські фанати провели спільну акцію

«Білоруси та українці – не вороги!», – йдеться у зверненні фанатів.

Фанати закликали білорусів не дати втягнути себе та свою країну у війну проти українців

На товариському матчі проти збірної Данії українські фанати провели спільну акцію з білоруськими вболівальниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United Ukraine.

«Наразі керівництво Росії активно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Населення Росії вже заплатило страшну ціну за безглузді ідеї та рішення схибленого злочинця з кремля.

Ми звертаємось до звичайних білорусів: не повторюйте помилок росіян! Не дайте втягнути себе та свою країну у війну проти українців.

Білоруси та українці – не вороги!

Жыве Беларусь! Слава Україні!», – йдеться у зверненні фанатів.

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Нагадаємо, півзахисник національної команди Данії Крістіан Еріксен раптово впав на газон посеред контрольного поєдинку зі збірною України.

Інцидент стався у середині другого тайму. Еріксен без контакту з опонентами впав на поле та лежав нерухомо. До нього відразу побігли лікарі збірної.

Арбітр перервав матч. Місцевий мовник перевів трансляцію на загальний план. Згодом стало відомо, що футболіст прийшов до тями. Проте, гравці та тренерські штаби обох національних команд вирішили не продовжувати поєдинок.

Пізніше Данський футбольний союз повідомив, що Еріксен почувається нормально.

У кар'єрі Еріксена цей епізод – не перший, пов'язаний з проблемами зі здоров'ям. На Євро-2020 у матчі проти збірної Фінляндії (0:1) у нього раптово зупинилося серце, він втратив свідомість і впав на газон. Лікарі реанімували хавбека впродовж дев'яти хвилин. Зрештою, Еріксена госпіталізували, а його стан стабілізувався у лікарні.

Після серцевого нападу данцю встановили кардіостимулятор. У грудні 2021 року півзахисник повернувся до тренувань з молодіжною командою данського «Оденсе». У лютому 2022-го Еріксен зіграв перший матч після інциденту на чемпіонаті Європи.