16 циліндрів і 520 сил: Audi показали секретний суперкар 30-х років (фото)

Auto Union Type 52 Schnellsportwagen спроєктували в кінці 30-х, але не збудували

Auto Union Type 52 Schnellsportwagen – тримісне середньомоторне купе з обтічним дизайном. Суперкар оснащений величезним V16 потужністю 520 к. с.

На Фестивалі швидкості у британському Гудвуді дебютував унікальний Auto Union Type 52 Schnellsportwagen. Це маловідомий суперкар 1930-х років, якого свого часу так і не випустили. Про авто розповіли на сайті підрозділу Audi Tradition.

Суперкар вирізняється обтічним дизайном фото: Audi

Auto Union Type 52 Schnellsportwagen – проєкт швидкісного спортивного авто, створений у 1935 році Фердинандом Порше на базі гоночних болідів класу. Він існував лише на кресленнях та ескізах, адже не спромоглися виготовити навіть прототип.

Компанія Audi, яка є наступницею Auto Union, вирішила таки збудувати суперкар 30-х років. Автомобіль виявився дуже незвичним.

У салоні водій сидить по центру фото: Audi

Середньомоторне купе збудоване на рамі та має легкий і обтічний кузов з алюмінію. Авто сягає понад 5 м у довжину при колісній базі 3,3 м, а його маса становить 1448 кг.

У салоні водій сидить по центру, а два пасажири – з боків (як у McLaren F1). У оздобленні використали дороге дерево. Цікаво, що знайшлося місце для багажника (у нього окремі двері) і двох запасних коліс.

520-сильний V16 запозичили у гоночного боліда фото: Audi

Та найцікавішим є двигун, розташований за сидіннями. Це величезний 6,0-літровий V16 з компресором від боліда Auto Union Type C 1936 року (його також створив Фердинанд Порше).

Багажник має окремі двері фото: Audi

88-річний мотор розвиває 520 к. с. і 886 Нм і працює «на вибуховій» суміші з 50% метанолу, 40% бензину та 10% толуолу. Суперкар Auto Union Type 52 Schnellsportwagen отримав гідравлічні амортизатори та барабанні гальма.