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    Авто якого кольору найпопулярніші в Україні

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    Яким кольорам автомобілів надають перевагу українці - Авто якого кольору найпопулярніші в Україні
    Яким кольорам автомобілів надають перевагу українці

    Експерти визначили, які кольори автомобілів є особливо популярними в цьому році

    За перші шість місяців 2021 року свої перші номери в Україні отримали майже 244 тис. легкових автомобілів.

    Серед нових легкових автомобілів, яких було зареєстровано 48,4 тис. одиниць – майже третина, найбільш ходовим кольором був білий. Про це повідомили на сайті Укравтопром.

    Лідером в команді білих став автомобіль Renault Duster.

    Сірий став другим за популярністю кольором – 28% з поставлених на облік нових легкових автомобілів були в цьому кольорі, а найбільш численним з них став автомобіль Toyota RAV-4.

    Строгий чорний колір вибрали 15% покупців нових машин. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися також автомобілі моделі Toyota RAV-4.

    На автомобілях синього кольору свій вибір зупинили 10% покупців і це четвертий результат. Тут найпопулярнішим автомобілем є Kia Sportage.

    Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легкових автомобілів – коричневий (6% авто). Лідер в цій масті – Kia Sportage.

    У палітрі кольорів вживаних автомобілів, які у першому півріччі перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 38% уживаних легкових авто, завезених з-за кордону. Лідер в цьому кольорі – Renault Megane.

    Близько чверті автомобілів були чорними і це другий результат в сегменті імпортованого секонд-хенду. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat.

    На третьому місці білий колір, в нього пофарбовані 14% ввезених та зареєстрованих машин з пробігом. І в цьому кольорі Renault Megane завоювала найбільшу кількість симпатій українців, які обрали ненову машину.

    На четвертому місці, як і на ринку нових автомобілів – синє офарблення, але у випадку з ринком вживаних авто його вибрали 12% автомобілістів, а лідерська позиція тут належить Volkswagen Golf.

    На п’ятому місці червоний колір, в який пофарбовані 5% легковиків, що перейшли на українські номери. Лідер в цій категорії – Ford Focus.

    Нагадаємо, від кольору залежить вартість автомобіля на вторинному ринку.

    Так, наприклад, популярні кольори – білий, чорний та срібний – мають мінімальний вплив, тобто вони не зашкодять вартості під час перепродажу, але також не допоможуть транспортному засобу «продатися».

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    Теги: автомобіль Kia Sportage Volkswagen Renault Toyota Kia Renault Duster
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    Авто якого кольору найпопулярніші в Україні