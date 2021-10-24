Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)

Італійський Fait створив новий недорогий кросовер. Проте українцям на нього розраховувати не варто

Fiat презентував кросовер Pulse. Новинку можна купити за $14 тис. За ці гроші покупці отримають під капотом 1,3-літровий двигун потужністю 106 кінських сил та 129 Нм крутного моменту.

Такий мотор працює у парі з механічної коробкою передач.

Дорожчі модифікації отримають мотор, який видає 128 кінсьих сил і 200 Нм. Також буде доступний двигун з турбонаддувом

Для таких версій передбачено 7-ступінчастий «автомат».

В Україні Fiat Pulse не продаватиметься. Новинка розрахована на країни Латинської Америки.

У нашій країні найпопулярнішим бюджетним кросовером є Renault Duster, який виробляє румунська Dacia. Duster входить до топ-10 вітчизняних бестселерів.

Також скоро в лінійці Dacia з’явиться великий кросовер з сучасним дизайном, який, скоріш за все, продаватиметься і в Україні.