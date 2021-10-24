Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
Італійський Fait створив новий недорогий кросовер. Проте українцям на нього розраховувати не варто
Fiat презентував кросовер Pulse. Новинку можна купити за $14 тис. За ці гроші покупці отримають під капотом 1,3-літровий двигун потужністю 106 кінських сил та 129 Нм крутного моменту.
Такий мотор працює у парі з механічної коробкою передач.
Дорожчі модифікації отримають мотор, який видає 128 кінсьих сил і 200 Нм. Також буде доступний двигун з турбонаддувом
Для таких версій передбачено 7-ступінчастий «автомат».
В Україні Fiat Pulse не продаватиметься. Новинка розрахована на країни Латинської Америки.
У нашій країні найпопулярнішим бюджетним кросовером є Renault Duster, який виробляє румунська Dacia. Duster входить до топ-10 вітчизняних бестселерів.
Також скоро в лінійці Dacia з’явиться великий кросовер з сучасним дизайном, який, скоріш за все, продаватиметься і в Україні.
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