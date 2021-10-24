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    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)

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    Fiat презентував бюджетний кросовер Pulse - Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Fiat презентував бюджетний кросовер Pulse
    Фото з відкритих джерел

    Італійський Fait створив новий недорогий кросовер. Проте українцям на нього розраховувати не варто

    Fiat презентував кросовер Pulse. Новинку можна купити за $14 тис. За ці гроші покупці отримають під капотом 1,3-літровий двигун потужністю 106 кінських сил та 129 Нм крутного моменту.

    Такий мотор працює у парі з механічної коробкою передач.

    Дорожчі модифікації отримають мотор, який видає 128 кінсьих сил і 200 Нм. Також буде доступний двигун з турбонаддувом

    Для таких версій передбачено 7-ступінчастий «автомат».

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    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)
    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)

    В Україні Fiat Pulse не продаватиметься. Новинка розрахована на країни Латинської Америки.

    У нашій країні найпопулярнішим бюджетним кросовером є Renault Duster, який виробляє румунська Dacia. Duster входить до топ-10 вітчизняних бестселерів.

    Також скоро в лінійці Dacia з’явиться великий кросовер з сучасним дизайном, який, скоріш за все, продаватиметься і в Україні.

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    Теги: кросовери Fiat
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    Дебютував бюджетний кросовер, який не доїде до України (фото)