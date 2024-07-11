Дедалі менше росіян можуть дозволити собі купівлю автомобіля

На покупку нового автомобіля росіянам потрібно як мінімум 41 зарплата

Середньостатистичному росіянину доведеться працювати майже 3,5 роки, нічого не витрачаючи, щоб накопичити на нове авто

Росіяни все менше можуть дозволити собі покупку автомобіля, доступність автомобілів у країні впала до історичного мінімуму. Про це повідомляє The Moscow Times.

Щоб накопичити на нову машину, середньостатистичному росіянину доведеться працювати майже 3,5 роки, нічого не витрачаючи.

Зокрема, 10 років тому на покупку нового автомобіля росіянам потрібно було менш як 30 зарплат, натомість зараз ця цифра зросла до 41. Також збільшилися терміни накопичення і на вживані автомобілі: з 11 до 17 зарплат.

Крім того, погіршилися умови автокредитування. Якщо у 2019 році середній платіж по кредиту становив 42% від зарплати, то у першому півріччі 2024 року – вже 63%, і це без урахування майбутнього підвищення процентних ставок.

Нагадаємо, Європейська комісія запроваджує тимчасові тарифи на китайські електромобілі через несправедливе субсидування Пекіном цього сектору. Якщо країни-члени ЄС не заперечуватимуть протягом чотирьох місяців, ЄС може зробити тарифи постійними восени цього року.

Як повідомлялося, за даними всесвітньої організації автовиробників, в першому кварталі 2024 року глобальне виробництво автотранспорту склало близько 21,8 млн одиниць.