Названо найпопулярніші автомобілі серед українців у листопаді

Які моделі автомобілів українці купували найчастіше минулого місяця

Український автомобільний ринок майже остаточно захопили кросовери. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром» за листопад 2021 року.

Серед 10 найбільш популярних нових автомобілів минулого місяця вісім – це кросовери та позашляховики.

До «десятки» увійшли одразу п’ять японських моделей. І всі мають всюдихідні амбіції.

Традиційно до рейтингу потрапляє недешевий рамний позашляховик Toyota – Land Cruiser Prado, ціни на який стартують з 1,2 млн грн. Українці купують «Прадо» частіше, ніж, наприклад, Toyota Corolla, яка, щонайменш, вдвічі дешевша.

Другий місяць поспіль вдається потрапити до «десятки» і китайцю. На п’ятій сходинці опинився компактний кросовер Chery Tiggo 4. Це бестселер китайського автопрому в Україні.

До речі, незабаром до нас повернеться ще один потужний китайський автовиробник. Всі подробиці – за посиланням.

Цікаво що, дефіцит нових автомобілів, про який останнім часом постійно розповідають експерти, суттєво не вплинув на звичний вигляд топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.

Хоча деякі зміни все ж таки є. Наприклад, зник із «десятки» бюджетний седан Renault Logan, який був незмінним учасником рейтингу. Вочевидь, його місце зайняв один із головних конкурентів – Peugeot 301.

Отже, топ-10 бестселерів українського автомобільного ринку у листопаді, за даними «Укравтопром», має наступний вигляд: