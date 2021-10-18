Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
За об’ємами продажів електричний Porsche Taycan обійшов своїх легендарних побратимів – 911, Panamera та 718
Коли йдеться про справжні спортивні моделі Porsche, на думку одразу спадають 911, Panamera та 718. Але у 2021 році легендарна трійця за популярністю програла новачку – електричному спортивному седану Porsche Taycan.
За дев’ять місяців 2021 року Porsche продала:
- Taycan (включаючи Cross Turismo) – 28 640;
- 911 – 27 972 авто;
- Panamera – 20 275 авто;
- 718 – 15 916 авто.
Найпотужніша версія Porsche Taycan – Turbo S – обладнана тяговою батареєю ємністю 93,4 кіловат-години. Сумарна віддача силової установки – 761 кінська сила і 1050 Нм крутного моменту. Паспортна динаміка розгону до 100 кілометрів на годину – 2,8 секунди.
Максимальна швидкість електричного спорткара – 260 кілометрів на годину.
Taycan офіційно продається і в Україні. Ціни стартують від 2,4 млн гривень. Детально про електромобіль «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
Також у 2021 році в Україні дебютувала версія Cross Turismo, про яку ми також розповідали.
Які електромобілі українці купують найчастіше, дивіться за цим посиланням.
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