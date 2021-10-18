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    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей

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    Електромобіль став найпопулярнішим спорткаром Porsche - Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став найпопулярнішим спорткаром Porsche
    Фото: Porsche

    За об’ємами продажів електричний Porsche Taycan обійшов своїх легендарних побратимів – 911, Panamera та 718

    Коли йдеться про справжні спортивні моделі Porsche, на думку одразу спадають 911, Panamera та 718. Але у 2021 році легендарна трійця за популярністю програла новачку – електричному спортивному седану Porsche Taycan.

    За дев’ять місяців 2021 року Porsche продала:

    1. Taycan (включаючи Cross Turismo) – 28 640;
    2. 911 – 27 972 авто;
    3. Panamera – 20 275 авто;
    4. 718 – 15 916 авто.

    Найпотужніша версія Porsche Taycan – Turbo S – обладнана тяговою батареєю ємністю 93,4 кіловат-години. Сумарна віддача силової установки – 761 кінська сила і 1050 Нм крутного моменту. Паспортна динаміка розгону до 100 кілометрів на годину – 2,8 секунди.

    Максимальна швидкість електричного спорткара – 260 кілометрів на годину.

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    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей
    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей

    Taycan офіційно продається і в Україні. Ціни стартують від 2,4 млн гривень. Детально про електромобіль «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Також у 2021 році в Україні дебютувала версія Cross Turismo, про яку ми також розповідали.

    Які електромобілі українці купують найчастіше, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Porsche Taycan Porsche
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    Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей