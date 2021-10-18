Електромобіль став бестселером Porsche серед спортивних моделей

За об’ємами продажів електричний Porsche Taycan обійшов своїх легендарних побратимів – 911, Panamera та 718

Коли йдеться про справжні спортивні моделі Porsche, на думку одразу спадають 911, Panamera та 718. Але у 2021 році легендарна трійця за популярністю програла новачку – електричному спортивному седану Porsche Taycan.

За дев’ять місяців 2021 року Porsche продала:

Taycan (включаючи Cross Turismo) – 28 640; 911 – 27 972 авто; Panamera – 20 275 авто; 718 – 15 916 авто.

Найпотужніша версія Porsche Taycan – Turbo S – обладнана тяговою батареєю ємністю 93,4 кіловат-години. Сумарна віддача силової установки – 761 кінська сила і 1050 Нм крутного моменту. Паспортна динаміка розгону до 100 кілометрів на годину – 2,8 секунди.

Максимальна швидкість електричного спорткара – 260 кілометрів на годину.

Taycan офіційно продається і в Україні. Ціни стартують від 2,4 млн гривень. Детально про електромобіль «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також у 2021 році в Україні дебютувала версія Cross Turismo, про яку ми також розповідали.

Які електромобілі українці купують найчастіше, дивіться за цим посиланням.