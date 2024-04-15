Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter)

Центр протидії дезінформації оприлюднив канали поширення ворожої пропаганди в соцмережі Х

В Україні склали список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter). Цим займався Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ. Про це інформує Центр протидії дезінформації.

«Якщо вам відомі акаунти у «Х» (Twitter), які поширюють ворожу дезінформацію і яких немає у нашому списку, – будь ласка, повідомляйте нам на пошту [email protected]», – йдеться у дописі.

У Центрі зазначили, що список складено, щоб допомогти користувачам соцмережі «Х» уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.

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