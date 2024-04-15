Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter)
фото6 Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації оприлюднив канали поширення ворожої пропаганди в соцмережі Х

В Україні склали список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter). Цим займався Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ.  Про це інформує Центр протидії дезінформації.

«Якщо вам відомі акаунти у «Х» (Twitter), які поширюють ворожу дезінформацію і яких немає у нашому списку, – будь ласка, повідомляйте нам на пошту [email protected]», – йдеться у дописі. 

У Центрі зазначили, що список складено, щоб допомогти користувачам соцмережі «Х» уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.

Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter) фото 1
Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter) фото 2

Раніше повідомлялося, що у WhatsApp поширюється нова шахрайська схема

Теги: кібербезпека ворог соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соцмережі стали інструментом впливу для пропаганди
Чи потрібно регулювати соцмережі?
16 березня, 22:00
Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати, заявив президент Франції
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
16 березня, 21:34
Аргументом для запровадження регулювання вказується і те, що Telegram «може бути пов’язаний з державою-агресором»
У Раді зареєстровано законопроєкт про регулювання Telegram
25 березня, 16:56
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога
18 березня, 07:38
Затриманій агентці ФСБ загрожує довічне ув’язнення
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
21 березня, 10:36
Противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України
Нічна атака по Україні: ЗСУ повідомили, скільки повітряних цілей збито
22 березня, 09:23
Поліція Молдови показала територію, на яку впали уламки знищеного дрона з написом «Герань-2»
Молдова відреагувала на знайдені уламки дрона біля кордону з Україною
5 квiтня, 17:53
Тільки українські мужність і стійкість, а також помилки російських командирів зараз можуть змінити похмуру динаміку на фронті
В Україні є великий ризик руйнування лінії фронту – Politico
6 квiтня, 14:52
За останній місяць окупанти зменшили кількість своїх атак на фронті
Наступ РФ дещо сповільнився: британська розвідка пояснила причину
7 квiтня, 13:22

Суспільство

Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter)
Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter)
​Завершено розслідування щодо незаконного збагачення ексвоєнкома Одещини на 150 млн. грн
​Завершено розслідування щодо незаконного збагачення ексвоєнкома Одещини на 150 млн. грн
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
Скандал через демобілізацію: Маляр пояснила свою перепалку із Совсун
Скандал через демобілізацію: Маляр пояснила свою перепалку із Совсун

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
79K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
23K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
23K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
19K
Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні
17K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua