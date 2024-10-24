Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото)
Новий Toyota Land Cruiser Prado кардинально змінився зовні та отримав сучасний турбомотор
фото: Тарас Брязгунов

Седан Camry став сучаснішим, потужнішим та багатше оснащений

На український ринок виходять одразу дві моделі Toyota – нові покоління седана Camry та позашляховика Land Cruiser Prado. Презентація авто відбулася в Києві, яку також відвідав редактор Фокусу Тарас Брязгунов.

Нова Toyota Camry 2024

Седан Toyota Camry зберігає знайомий силует, але його передня частина витримана в новому фірмовому стилі – з вираженим «носом», вузькими фарами та широкою радіаторною решіткою. У салоні встановили цифрову панель приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін.

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото) фото 1
фото: Тарас Брязгунов

Toyota Camry 2024 буде доступною у двох версіях. Бензиновий варіант оснащений 2,5-літровою четвіркою на 204 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 210 км/год, а витрата пального складає 6,5 л/100 км у змішаному циклі.

Також буде доступний 230-сильний гібрид Toyota Camry, який швидший (7,2 с до сотні) та економічніший – 4 л на 100 км.

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото) фото 2
фото: Тарас Брязгунов

Базова комплектація Toyota Camry Comfort (від 1 437 140 гривень) включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, навігацію, датчики світла і дощу, підігрів крісел, електропривід сидіння водія і комплекс безпеки Toyota Safety Sense.

Версія Prestige (від 1 633 655 гривень) додає шкіряний салон, 18-дюймові диски, електропривід крісла пасажира та обігрів керма.

Топовий варіант Premium (від 1 959 195 гривень) оснащений проєкцією на лобове скло, тризонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, електроприводом і регулюванням задніх крісел.

Новий Toyota Land Cruiser Prado

Рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado більший за попередника (4,92 м у довжину) та кардинально інше зовні – вирізняється рубаним дизайном в ретростилі і нагадує класичні моделі FJ40 та 70 серії. У нього високий капот, масивні бампери та продовгуваті фари.

Рубані лінії переважають і у салоні Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховик отримав цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей із діагоналлю до 12,3 дюйма.

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото) фото 3
фото: Тарас Брязгунов

Базова комплектація Toyota Land Cruiser Prado Elegance (від 2 397 950 гривень) включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, підігрів та вентиляцію сидінь, бездротову зарядку для смартфонів, набір систем безпеки.

Найдорожчий варіант Premium (від 2 768 090 гривень) оснащений шкіряним салоном, 20-дюймовими дисками, матричними фарами, проєкцією на лобове скло, електроприводом сидінь і кермової колонки, холодильником, камерами кругового огляду, підігрівом та вентиляцією задніх крісел.

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото) фото 4
фото: Тарас Брязгунов

Новий Toyota Land Cruiser Prado доступний з перевіреним 2,8-літровим турбодизелем на 205 к. с. та з новим 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 282 к. с. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото) фото 5
фото: Тарас Брязгунов

Кліренс Toyota Land Cruiser Prado становить 215 мм, кут в'їзду – 30°, а з'їзду – 22°. Крім того, позашляховик отримав систему допомоги на спуску Downhill Assist Control, позашляховий круїз-контроль Crawl Control і режими для різних типів бездоріжжя (Multi-Terrain Select).

Читайте також:

Теги: авторинок автомобіль Toyota Camry Toyota Land Cruiser

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця
Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото)
22 жовтня, 14:38
Суми та Харків атакували росіяни
Наслідки ворожих ударів по Сумах та Харкову
20 жовтня, 01:03
Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху
Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху
18 жовтня, 11:21
Lexus LX отримає гібридну версію
Lexus показав потужний преміальний позашляховик з малою витратою палива (фото)
10 жовтня, 21:17
Максимально у сафарі можуть взяти участь чотири людини
Поїздка у таксі на сафарі: Uber вводить нову послугу для туристів
5 жовтня, 05:00
Volkswagen ID.7 проїхав 794 км без підзарядки
Майже 800 км: новий електромобіль Volkswagen вразив запасом ходу в реальних умовах (фото)
4 жовтня, 18:48
Андрій Лунін вибрав собі модель BMW i5 M60 xDrive
Гравці «Реала» отримали нові автомобілі. Який собі обрав Лунін
26 вересня, 21:50
Російський окупант не зміг пояснити громадянину Молдови причину зупинки авто і що він робить у Молдові
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)
26 вересня, 12:40
Volkswagen вже звільнив сотні співробітників у КНР, але їх буде більше
Volkswagen звільняє сотні співробітників заводу у Китаї
25 вересня, 07:00

Авто

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото)
В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото)
В Україні з'явився новий Lexus GX 550: подробиці (фото)
В Україні з'явився новий Lexus GX 550: подробиці (фото)
Названо автомобілі, які найчастіше викрадають в Україні
Названо автомобілі, які найчастіше викрадають в Україні
Які найпопулярніші в Україні нові та вживані дизельні авто
Які найпопулярніші в Україні нові та вживані дизельні авто
Українці зареєстрували два мільйони автомобілів за рік
Українці зареєстрували два мільйони автомобілів за рік
Техогляд чи штраф: на українських біженців у Польщі чекатимуть нові правила
Техогляд чи штраф: на українських біженців у Польщі чекатимуть нові правила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
29K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
16K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
11K
Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua