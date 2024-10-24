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Новий Kia Sportage 2025 розсекретили до презентації (фото, відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Новий Kia Sportage 2025 розсекретили до презентації (фото, відео)
Kia Sportage отримає нову передню частину
фото: скріншот з відео

Дизайн Kia Sportage зазнає суттєвих змін – його виконають у новому фірмовому стилі

Опубліковано офіційні тизери нового Kia Sportage. Компактний кросовер пройде плановий фейсліфтинг і буде презентований у Південній Кореї у листопаді. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На тизерах новий Kia Sportage у тіні, проте можна розгледіти, що в нього повністю нова передня частина. Її дизайн витримано в стилі старшого Kia Sorento – з широкою решіткою радіатора та вузькими світлодіодними фарами. Ззаду видно оновлені ліхтарі. Відомо, що таким чином оновлять як коротку європейську, так і подовжену американську версію.

Салон Kia Sportage 2025 на тизерах не показали. Відомо, що кросовер отримає збільшені дисплеї на передній панелі.

Ззаду оновили ліхтарі
Ззаду оновили ліхтарі
фото: скриншот з відео

Двигуни Kia Sportage, скоріше за все, залишаться без змін. Це значить, що кросовер збереже 1,6-літрові бензинові турбомотори потужністю 150 і 180 к. с.

Крім того, у лінійці Kia Sportage 2025 залишаться стандартний гібрид на 229 сил та 265-сильний плагін-гібрид (він може проїхати до 69 км на електротязі). Кросовер, як і раніше, буде доступний із переднім або повним приводом.

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Теги: Kia Kia Sportage автомобіль авторинок

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