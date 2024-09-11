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BMW відкликає понад мільйон автівок через проблеми з гальмами

Катерина Іванова
glavcom.ua
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BMW відкликає понад мільйон автівок через проблеми з гальмами
Компанія заявила, що це призведе до негативних показників продажів у всьому світі у другій половині року
фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Окрім відкликання автівок, планується призупинити постачання 320 тис. автомобілів, які ще не передані клієнтам

Компанія BMW оголосила про масштабне відкликання своїх транспортних засобів, а також заборону на доставку автомобілів, які ще не надійшли до клієнтів. Про це повідомляє DW.

Компанія заявила, що знижує свої очікування щодо прибутків та обсягу продажів через проблеми з гальмами, а також низький попит у Китаї.

Представники BMW зазначили, що проблеми з гальмівною системою стосуються понад 1,5 млн автомобілів загалом та спричинили гарантійні витрати у високому тризначному діапазоні у поточному кварталі.

Окрім відкликання автівок, планується призупинити постачання 320 тис. автомобілів, які ще не передані клієнтам. Компанія заявила, що це призведе до негативних показників продажів у всьому світі у другій половині року.

Постачальник запчастин Continental, який виробляє вбудовану гальмівну систему для BMW, заявив, що функція електронного компонента в автівках бренду може бути порушена. Проте, як зазначили представники постачальника, не було виявлено жодної загрози зниження продуктивності гальмування нижче встановлених законом стандартів.

Концерн BMW, що також включає бренди Rolls Royce та Mini, заявив, що тепер очікує на невелике зниження постачання автомобілів цього року порівняно з минулим.

Минулого місяця BMW також відкликала 1,4 млн автомобілів у Китаї через несправні подушки безпеки.

До слова, невдовзі в Україні з’явиться новий BMW X3 четвертого покоління. На офіційному сайті українського представництва бренду вже опубліковано ціни кросовера.

Також BMW AG планує розпочати продажі автомобілів на водневих двигунах через чотири роки, прагнучи зробити цю технологію альтернативою електромобілям.

Нагадаємо, низка світових ЗМІ на початку вересня повідомили, що Volkswagen допускає закриття заводів та звільнення співробітників у рамках прийнятої у 2023 році програми економії.

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Теги: звільнення автопром BMW автомобіль Електромобілі

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