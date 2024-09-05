Сьоме покоління легенди: представлено новий Nissan Patrol 2025 (відео, фото)

Новий Nissan Patrol зберіг позашляхові якості, проте став соліднішим на вигляд і сучаснішим усередині

У Абу-Дабі презентували новий Nissan Patrol сьомого покоління. Великий позашляховик суттєво змінився. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Як і попередник (якого випускали аж 14 років) Nissan Patrol залишається доступнішим побратимом Infiniti QX80, а на північноамериканському ринку модель продовжать продавати під назвою Nissan Armada.

Позашляховик отримав новий 425-сильний турбомотор фото: Nissan

Дизайн Nissan Patrol 2025

Новий Nissan Patrol у профіль схожий на Infiniti QX80 2025. У нього класичний двооб’ємний силует з високим капотом та товстими трикутними задніми стійками даху. Утім, його широка решітка радіатора інакша, дверні ручки звичайні (а не висувні), а фари та ліхтарі встановлені вертикально.

Новий Nissan Patrol зберіг чудові позашляхові якості фото: Nissan

Нова платформа збільшила жорсткість кузова на 25%. Також в окремих країнах запропонують позашляховий варіант зі скошеними бамперами, додатковим захистом днища та високопрофільною гумою.

Інтер’єр та комплектація Nissan Patrol 2025

У салоні Nissan Patrol 2025 суттєво покращили оздоблення. На передній панелі встановили два 14,3-дюймові дисплеї – віртуальний щиток приладів та сенсорний дисплей мультимедіа. Окремий 9-дюймовий тачскрін замінив перемикачі клімат-контролю, а ще є проєкція на лобове скло.

На передній панелі встановили три дисплеї фото: Nissan

Позашляховик випустили у версіях на 7 та 8 місць. Передні сидіння тепер можна обладнати не лише електроприводом, підігрівом та вентиляцією, але й масажем. Серед інших опцій – монітори для задніх пасажирів, акустика з 12 динаміками, камери кругового огляду з позашляховим режимом та система напівавтономного руху ProPilot.

Доступні версії моделі на 7 та 8 місць фото: Nissan

Новий Nissan Patrol, характеристики

На зміну 5,6-літровому V8 прийшов економічніший 3,5-літровий V6 твін-турбо, який розвиває 425 к. с. та 700 Н∙м. Також доступна 3,8-літрова атмосферна шістка на 316 к. с. У парі з моторами працює нова 9-ступінчаста автоматична КПП. Позашляховик може буксирувати 3,8-тонний причіп.

Звісно ж, збережено повний привід зі знижувальною передачею, а новинкою стало електронне блокування заднього диференціала. Також є адаптивні амортизатори, пневмопідвіска зі змінним (190-244 мм) кліренсом та 6 режимів для різних типів бездоріжжя.