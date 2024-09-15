У воді вулиці, будинки та автомобілі: рятувальники показали наслідки негоди в Одесі

В Одесі за день випала майже півмісячна норма дощових опадів

Рятувальники відкачують воду та допомагають людям вибратися з пастки

Злива, що пройшла в Одесі 15 вересня, завдала чимало шкоди: підтоплені вулиці, будинки та автомобілі. Наслідки негоди одеситам допомагають долати рятувальники, повідомляє ДСНС.

Так, на вулиці Євгена Чикаленка співробітники ДСНС за допомогою буксирувального тросу дістали автомобіль із підтопленої ділянки дороги.

У селі Лиманка, в житловому масиві Радужний, підтопило цокольний поверх шістнадцятиповерхового житлового будинку, де перебували шестеро осіб. Рятувальники за допомогою 2 мотопомп, відкачали воду із приміщення та допомогли людям вийти з водяної пастки.

Одеса: рятувальники долають наслідки негоди



Сьогоднішня злива, що пройшла в Одесі, завдала чимало шкоди: підтоплені вулиці, будинки та автомобілі.



Наразі рятувальники залучаються для допомоги населенню. pic.twitter.com/KBaStMxya7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

Нагадаємо, 15 вересня, в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів – 19 мм.

Нагадаємо, також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України.