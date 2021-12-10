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    Краш-тест найдешевшої Skoda (відео)

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    Skoda Faiba отримала найвищу оцінку за безпеку - Краш-тест найдешевшої Skoda (відео)
    Skoda Faiba отримала найвищу оцінку за безпеку
    фото з відкритих джерел

    Нове покоління Skoda Fabia дебютувало у 2021 році

    Skoda Fabia, найдешевший автомобіль чеської марки в Україні, пройшла випробування європейської незалежної організації Euro NCAP.

    Автомобіль набрав 78% максимально можливих балів у програмі випробувань, критерії оцінки для яких у 2020 році стали ще більш жорсткими. Це означає, що нова Fabia є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі.

    Автомобіль отримав:

    • 85% за захист дорослих;
    • 81% за безпеку дітей.

    Нова Škoda Fabia може оснащуватися дев'ятьма подушками безпеки та подушкою безпеки для колін водія. А задні бічні подушки безпеки вперше доступні як опція.

    На задніх сидіннях кріплення для установки дитячих сидінь входять до стандартної комплектації. І доступні як опція для сидіння переднього пасажира.

    Нове покоління Skoda Fabia дебютувало у 2021 році. Новинка переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza.

    Про версію нової Fibia для України «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    А ось популярний електромобіль Renault отримав за безпеку нуль зірок.

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    Теги: Skoda Skoda Fabia
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    Краш-тест найдешевшої Skoda (відео)