Краш-тест найдешевшої Skoda (відео)

Нове покоління Skoda Fabia дебютувало у 2021 році

Skoda Fabia, найдешевший автомобіль чеської марки в Україні, пройшла випробування європейської незалежної організації Euro NCAP.

Автомобіль набрав 78% максимально можливих балів у програмі випробувань, критерії оцінки для яких у 2020 році стали ще більш жорсткими. Це означає, що нова Fabia є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі.

Автомобіль отримав:

85% за захист дорослих;

81% за безпеку дітей.

Нова Škoda Fabia може оснащуватися дев'ятьма подушками безпеки та подушкою безпеки для колін водія. А задні бічні подушки безпеки вперше доступні як опція.

На задніх сидіннях кріплення для установки дитячих сидінь входять до стандартної комплектації. І доступні як опція для сидіння переднього пасажира.

Нове покоління Skoda Fabia дебютувало у 2021 році. Новинка переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza.

Про версію нової Fibia для України «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

А ось популярний електромобіль Renault отримав за безпеку нуль зірок.