Краш-тест найдешевшої Skoda (відео)
Нове покоління Skoda Fabia дебютувало у 2021 році
Skoda Fabia, найдешевший автомобіль чеської марки в Україні, пройшла випробування європейської незалежної організації Euro NCAP.
Автомобіль набрав 78% максимально можливих балів у програмі випробувань, критерії оцінки для яких у 2020 році стали ще більш жорсткими. Це означає, що нова Fabia є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі.
Автомобіль отримав:
- 85% за захист дорослих;
- 81% за безпеку дітей.
Нова Škoda Fabia може оснащуватися дев'ятьма подушками безпеки та подушкою безпеки для колін водія. А задні бічні подушки безпеки вперше доступні як опція.
На задніх сидіннях кріплення для установки дитячих сидінь входять до стандартної комплектації. І доступні як опція для сидіння переднього пасажира.
Нове покоління Skoda Fabia дебютувало у 2021 році. Новинка переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza.
Про версію нової Fibia для України «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.
А ось популярний електромобіль Renault отримав за безпеку нуль зірок.
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