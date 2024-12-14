Норвегія анонсувала зміни в навчанні українських пілотів F-16

Норвезькі інструктори припинять підготовку пілотів F-16 у Данії та перенесуть навчання до Португалії

Літаки та інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Данії Норвегія надає ще з 2023 року

У наступному році збройні сили Норвегії братимуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у Португалії. Про це йдеться на сайті норвезького міністерства оборони.

Проте на початку року норвезькі інструктори припинять підготовку пілотів F-16 у Данії та перенесуть навчання до Португалії.

Літаки та інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Данії Норвегія надає ще з 2023 року. Ці навчання є частиною внеску Норвегії до Коаліції з протиповітряної оборони, учасники якої допомагають розвивати українські військово-повітряні сили.

Майбутнє місце навчання українських пілотів винищувачів F-16 у Європі обиратиме Коаліція протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у грудні до України прибула друга партія літаків F-16 для України від Данії.

Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.