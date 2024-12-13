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Renault показала новий суперкар у стилі ретро

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Renault показала новий суперкар у стилі ретро
фото з відкритих джерел

Зовнішній вигляд зазнав змін порівняно з концептом, додавши більш форму верхньої частини кузова та перероблену аеродинаміку

Французька Renault продовжує експлуатувати тему ретро. На цей раз компанія представила сучасну інкарнацію потужного хот-хетчу R5 Turbo, який у вигляді концепту дебютував у 2022 році.

Серійна версія концепту R5 Turbo 3E побудована на новій електричній платформі та має потужність понад 500 к.с.

Дизайнери постаралися максимально передати дух попередників 80-х.

Автомобіль успадкував фірмові квадратні розширювачі крил оригіналу, хоча тут вони поєднуються зі збільшеними колесами, взутими у швидкісні низькопрофільні шини.

Зовнішній вигляд зазнав змін порівняно з концептом, додавши більш форму верхньої частини кузова та перероблену аеродинаміку. Виражені бампери і бічні спідниці виконані в білому кольорі, контрастуючи з жовтим кузовом і чорним дахом.

Світлодіодні фари є модернізованою версією класичного R5, а задні ліхтарі взяті з нового R5 E-Tech Electric. Порт зарядки захований в одному з бічних повітрозабірників, розроблених для охолодження електричної силової установки.

Цікаво, що, як і у випадку з попередником, новий R5 Turbo 3E технічно також серйозно відрізняється від стандартного Renault 5. Він отримав вуглецевий монокок, який забезпечує одночасно легкість та жорсткість конструкції.

У рух автомобіль наводять два електродвигуни у задніх колесах. Сумарна потужність цього тандему – 373 кВт/507 л. Таким чином, R5 Turbo 3E є найпотужнішою серійною моделлю Renault. За даними виробника, новинка здатна розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 3,5 секунди.

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Теги: автомобіль Renault авторинок

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