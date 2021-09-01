Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)

Hyundai презентувала роботизовану версію електричного кросовера Ioniq 5, продажі якого нещодавно стартували в Україні

Корейська Hyundai презентувала безпілотну версію Ioniq 5 – електричного кросовера, який нещодавно дебютував в Україні. Новинка отримала позначку Robotaxi у назві. Не важко здогадатися, що безпілотник готують для роботи в службах таксі.

Автори проєкту заявляють, що без водія такі машини почнуть працювати з 2023 року.

Автомобіль використовує більше трьох десятків датчиків, включаючи камери, радари та лідар, щоб «бачити» на 360 градусів.

Електроніка автомобіля спирається на нові технології, які включають передові системи машинного навчання, відпрацьовані впродовж багатьох років.

В Hyundai стверджують, що інтер’єр безпілотного таксі також включатиме набір інтерфейсів, орієнтованих на пасажирів, що дозволить пасажирам інтуїтивно взаємодіяти з автомобілем. Ці функції включають можливість направляти машину на додаткову або незаплановану зупинку.

Hyundai Ioniq 5 – один з найкращих електромобілів сучасності. Він підтримує зарядку потужністю 350 кіловат. Тоді як для найновішої версії Tesla Model S – Plaid – максимальний показник – 250 кіловат.

Завдяки потужній зарядці до 80% Hyundai Ioniq 5 можна зарядити менш ніж за 20 хвилин. Щоправда, в Україні таких потужних станцій не знайдеш. Найпотужніша, яка видає більше 300 кіловат, знаходиться під Києвом у дилерському центрі Porsche. Але вона єдина на всю країні. Більш реально знайти зарядку на 50 кіловат.