  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Безпілотний електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 Robotaxi - Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)
    Безпілотний електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 Robotaxi

    Hyundai презентувала роботизовану версію електричного кросовера Ioniq 5, продажі якого нещодавно стартували в Україні

    Корейська Hyundai презентувала безпілотну версію Ioniq 5 – електричного кросовера, який нещодавно дебютував в Україні. Новинка отримала позначку Robotaxi у назві. Не важко здогадатися, що безпілотник готують для роботи в службах таксі.

    Автори проєкту заявляють, що без водія такі машини почнуть працювати з 2023 року.

    Автомобіль використовує більше трьох десятків датчиків, включаючи камери, радари та лідар, щоб «бачити» на 360 градусів.

    Електроніка автомобіля спирається на нові технології, які включають передові системи машинного навчання, відпрацьовані впродовж багатьох років.

    В Hyundai стверджують, що інтер’єр безпілотного таксі також включатиме набір інтерфейсів, орієнтованих на пасажирів, що дозволить пасажирам інтуїтивно взаємодіяти з автомобілем. Ці функції включають можливість направляти машину на додаткову або незаплановану зупинку.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)
    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)
    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)
    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)
    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)
    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)

    Hyundai Ioniq 5 – один з найкращих електромобілів сучасності. Він підтримує зарядку потужністю 350 кіловат. Тоді як для найновішої версії Tesla Model S – Plaid – максимальний показник – 250 кіловат.

    Завдяки потужній зарядці до 80% Hyundai Ioniq 5 можна зарядити менш ніж за 20 хвилин. Щоправда, в Україні таких потужних станцій не знайдеш. Найпотужніша, яка видає більше 300 кіловат, знаходиться під Києвом у дилерському центрі Porsche. Але вона єдина на всю країні. Більш реально знайти зарядку на 50 кіловат.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі кросовери Hyundai Hyudai Ioniq 5
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Представлений в Україні електромобіль перетворили на «робота» (фото)