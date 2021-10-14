Популярні автомобілі зникають з автосалонів. Які моделі вже важко знайти

Експерти розповіли, які популярні автомобілі зникають з українських автосалонів

В Україні деякі популярні автомобілі зникають з автосалонів. Про це повідомляє видання Auto-Consulting, яке проаналізувало ситуацію на ринку.

Так, наприклад, за даними видання, популярна «робоча конячка» Renault Logan, яка входить до топ-10 вітчизняних бестселерів, в наявність є. Але тільки з найслабшим літровим мотором потужністю 73 кінські сили, який не користується особливим попитом.

А ось «Логана» з більш потужними популярними двигунами в салонах немає. Машини обіцяють лише за місяць. Але вже зараз за такі автомобілі треба внести передоплату – 20 тис. грн. Інакше можуть розібрати.

Ще одну популярну модель – Toyota Corolla – можна купити лише у недешевому гібридному виконанні. Моделі виключно із двигуном внутрішнього згорання очікуються тільки в лютому-березні 2022 року.

За дефіцитні «Королли» теж треба вносити передплату, ті самі 20 тис. грн.

Новий Volkswagen Golf теж у дефіциті. Зараз добре представлена в Україні лише найпотужніша та найдорожча версія – 245-сильний Golf GTI. А ось звичайні «Гольфи» з мотором на 110 і 150 кінських сил в асортименті можна очікувати в Україні в лютому-березні 2022 року.

Ситуація з передплатою та сама: хочеш гарантовано отримати автомобіль наступного року – передплати 20 тис. грн.

Не все просто і з Peugeot 301. У переважній більшості автосалонів в наявність є тільки бензинові версії з «механікою». Моделей з бензиновим мотором і з «автоматом» зараз у наявності немає. Такі автомобілі обіцяють в салонах через 4-5 місяців.

Повідомлення про дефіцит автомобілів в Україні почали з’являтися ще у вересні. Так, наприкінці минулого місяця генеральний директор лізингової компанії OTP Leasing Андрій Павлушин повідомив, що у країні важко знайти вільну машину. Склади дилерів майже порожні.

«На цьому тижні шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota чи Nissan. Знайшли аж дві вільні машини на весь Київ. Пишуть, що дефіцит може тривати роками і машини дорожчають. Якщо зібралися продати стару машину: не поспішайте скидати ціну», – написав Павлушин у себе в Facebook 26 вересня.

Раніше також повідомлялося, що є проблеми з тим, щоб купити такі автомобілі як Renault Duster, Suzuki Vitar, Skoda Octavia та Toyota RAV4.

Більшість виробників припинила приймати замовлення нових машин у виробництво. І нові поставки очікують не раніше початку 2022 року. Цього ж року дилери прогнозують лише невеликі поставки зі старих запасів. Але за ці машини серед автосалонів іде справжня боротьба.

Проблема з поставками автомобілів до України пов’язана з глобальним дефіцитом комплектуючих. За підрахунками експертів, цього року світові автомобільні виробники через проблеми з виробництвом втратять більше $200 млрд.

Як змінилися видатки водіїв в Україні у 2021 році – дивіться за цим посиланням.