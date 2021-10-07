Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у вересні
Які імпортні вживані автомобілі українці найчастіше купували у вересні 2021 року
Українці все частіше імпортують вживані автомобілі. За даними асоціації «Укравтопром», у вересні 2021 року імпорт старих авто в Україну зріс у півтора рази – до 54,3 тис. одиниць. Для порівняння: нових автомобілів за той самий місяць українці купили менше 10 тис.
Найпопулярнішим іноземцем з пробігом у вересні став Volkswagen Passat, яких за місяць було зареєстровано 3,5 тис.
На другому місці – знову Volkswagen. Цього разу з моделлю Golf, яка отримала 3 тис. місцевих реєстрацій.
Трійку лідерів замикає Renault Megane з показником 2,95 тис. автомобілів.
У цілому топ-5 вживаних бестселерів вересня має наступний вигляд:
- Volkswagen Passat;
- Volkswagen Golf;
- Renault Megane;
- Skoda Octavia;
- Ford Focus.
Цікаво, що жоден з цих автомобілів не входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів, якщо йдеться про нові авто.
Треба відзначити, що в Україні найближчим часом повернуть обов’язковий технічний огляд. І не всі вживані автомобілі зможуть його пройти. Детально про новий техогляд «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
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