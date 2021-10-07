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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у вересні

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    В Україні зростає імпорт вживаних автомобілів - Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у вересні
    В Україні зростає імпорт вживаних автомобілів
    Фото: Glavcom.ua

    Які імпортні вживані автомобілі українці найчастіше купували у вересні 2021 року

    Українці все частіше імпортують вживані автомобілі. За даними асоціації «Укравтопром», у вересні 2021 року імпорт старих авто в Україну зріс у півтора рази – до 54,3 тис. одиниць. Для порівняння: нових автомобілів за той самий місяць українці купили менше 10 тис.

    Найпопулярнішим іноземцем з пробігом у вересні став Volkswagen Passat, яких за місяць було зареєстровано 3,5 тис.

    На другому місці – знову Volkswagen. Цього разу з моделлю Golf, яка отримала 3 тис. місцевих реєстрацій.

    Трійку лідерів замикає Renault Megane з показником 2,95 тис. автомобілів.

    У цілому топ-5 вживаних бестселерів вересня має наступний вигляд:

    • Volkswagen Passat;
    • Volkswagen Golf;
    • Renault Megane;
    • Skoda Octavia;
    • Ford Focus.

    Цікаво, що жоден з цих автомобілів не входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів, якщо йдеться про нові авто.

    Треба відзначити, що в Україні найближчим часом повернуть обов’язковий технічний огляд. І не всі вживані автомобілі зможуть його пройти. Детально про новий техогляд «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Як розмитнити «євробляху» за пільговими ставками – дивиться у цьому матеріалі.

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    Теги: Skoda Octavia Volkswagen Renault Skoda авторинок
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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у вересні