Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у вересні

Які імпортні вживані автомобілі українці найчастіше купували у вересні 2021 року

Українці все частіше імпортують вживані автомобілі. За даними асоціації «Укравтопром», у вересні 2021 року імпорт старих авто в Україну зріс у півтора рази – до 54,3 тис. одиниць. Для порівняння: нових автомобілів за той самий місяць українці купили менше 10 тис.

Найпопулярнішим іноземцем з пробігом у вересні став Volkswagen Passat, яких за місяць було зареєстровано 3,5 тис.

На другому місці – знову Volkswagen. Цього разу з моделлю Golf, яка отримала 3 тис. місцевих реєстрацій.

Трійку лідерів замикає Renault Megane з показником 2,95 тис. автомобілів.

У цілому топ-5 вживаних бестселерів вересня має наступний вигляд:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Renault Megane;

Skoda Octavia;

Ford Focus.

Цікаво, що жоден з цих автомобілів не входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів, якщо йдеться про нові авто.

Треба відзначити, що в Україні найближчим часом повернуть обов’язковий технічний огляд. І не всі вживані автомобілі зможуть його пройти. Детально про новий техогляд «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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