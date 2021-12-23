Популярні електромобілі провалили випробування морозами

Tesla Model 3 втратила більше половини пробігу на морозі

Через холодну погоду електромобілі втрачають приблизно половину пробігу

Під час великих морозів запас ходу електромобілів скорочується приблизно вдвічі. Про це свідчать тести, які провели журналісти китайського видання MyDrivers.

Щоб провести випробування, журналісти відправились на північ Китаю. Серед моделей, що тестувалися, було багато маловідомих авто. Але були й дуже популярні електромобілі, серед яких:

Porsche Taycan;

Audi e-tron;

Volkswagen ID.3;

Tesla Model Y;

Tesla Model 3;

Polestar 2.

Випробування проводились на електромобілях зі 100-відсотковим зарядом батареї. Усі автомобілі рухались в економічному режимі (за наявності) з функцією рекуперації кінетичної енергії при гальмуванні. У салоні перебували водій та один пасажир.

Кліматична система була увімкнена на 24 градуси за Цельсієм, коли за вікном було –20.

Більшість автомобілів на морозі втрачали від 40% до 60% запасу ходу. Лідером тестів з дальності ходу стала китайська модель Weilai EC6, відома європейцям під брендом Nio. Вона зберегла 54,8% заряду, що дозволило подолати 336,9 км, при паспортному запасі ходу 615 км.

Tesla Model Y на морозі зберегла приблизно 47% енергії: від 594 км ходу залишилося лише 279,6.

Tesla Model 3 показала ефективність у 42,8 відсотка, подолавши 200,2 км з 468.

Європейські бренди показали наступні результати:

Audi e-tron – 272,3 км з 465 заявлених;

Polestar 2 – 246,6 км з 512 заявлених;

Porsche Taycan – 226,2 км з 414 заявлених;

Volkswagen ID3 – 167,3 км з 430 заявлених.

У кінці списку опинились плагін-гібридні BMW 5, Honda CR-V та Jeep Wrangler 4xe. Причому в останнього значення результату взагалі не вказане, що, очевидно, свідчить про провал.

Раніше експерти назвали іншу серйозну проблему електромобілів.