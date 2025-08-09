Головна Техно Авто
search button user button menu button

Рух вантажівок під час комендантської години: у двох областях знято обмеження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рух вантажівок під час комендантської години: у двох областях знято обмеження
фото з відкритих джерел

В Одеській та Миколаївській областях дозволено рух вантажного транспорту під час комендантської години

Великоваговий транспорт може здійснювати рейси дорогами Одеської та Миколаївської області під час комендантської години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з безпеки на транспорті.

На Миколаївщині обмеження зняли тимчасово: до 10 вересня 2025 року.

Повідомляється, що в період тривалої спекотної погоди великоваговим транспортним засобам дозволено рух автомобільними дорогами Миколаївської області під час комендантської години, крім випадків наявності реальної загрози життю та безпеці людей, інтересам суспільства чи держави.

Водіям і перевізникам потрібно мати при собі та надавати на вимогу службових осіб супровідні документи на вантаж для забезпечення безперешкодного руху 

Для здійснення цілодобових (нічних) перевезень вантажів територією Одеської області необхідно завчасно отримати відповідну перепустку.

Нагадаємо, системи автоматичного зважування транспорту в русі WIM за п'ять місяців 2025 року зафіксували 2 441 порушення на загальну суму 29,55 млн грн. Це на 34% менше штрафів, ніж за аналогічний період торік, а сума штрафів знизилася більш ніж удвічі. 

Читайте також:

Теги: Миколаївщина вантажівки Одещина транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці
На Миколаївщині потонула 11-річна дівчинка
9 липня, 18:57
На мопеді можуть пересуватися дві людини, на транспортному засобі встановлено обмеження швидкості до 45 км/год
У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів
9 липня, 14:30
Терміни доставки товарів з Казахстану зросли з двох тижнів до 40 днів
Казахстан суттєво уповільнив пропуск російських вантажів через кордон
15 липня, 13:48
Пересування на гучному двоколісному транспорті заборонене до ранку
На Буковині через звук шахедів заборонено їздити на мопедах та мотоциклах
17 липня, 09:50
Скандал на Одещині: Дальницька громада перейменувала вулиці, названі на честь загиблих захисників
Скандал на Одещині: Дальницька громада перейменувала вулиці, названі на честь загиблих захисників
23 липня, 16:37
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра
Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре»
6 серпня, 16:23
Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку
Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
4 серпня, 08:07
РФ завдала удару по обʼєкту ГТС поблизу кордону з Румунією
РФ атакувала обʼєкт ГТС на Одещині: Міненерго розповіло деталі
6 серпня, 14:16

Авто

Рух вантажівок під час комендантської години: у двох областях знято обмеження
Рух вантажівок під час комендантської години: у двох областях знято обмеження
Tesla готує масштабне оновлення автопілоту
Tesla готує масштабне оновлення автопілоту
Україна та Молдова домовились про продовження «транспортного безвізу»
Україна та Молдова домовились про продовження «транспортного безвізу»
Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли
Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
Рада директорів Tesla виділила Маску акцій на $30 млрд
Рада директорів Tesla виділила Маску акцій на $30 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
21K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
7250
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
6379
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
3774
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua