Рух вантажівок під час комендантської години: у двох областях знято обмеження

В Одеській та Миколаївській областях дозволено рух вантажного транспорту під час комендантської години

Великоваговий транспорт може здійснювати рейси дорогами Одеської та Миколаївської області під час комендантської години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з безпеки на транспорті.

На Миколаївщині обмеження зняли тимчасово: до 10 вересня 2025 року.

Повідомляється, що в період тривалої спекотної погоди великоваговим транспортним засобам дозволено рух автомобільними дорогами Миколаївської області під час комендантської години, крім випадків наявності реальної загрози життю та безпеці людей, інтересам суспільства чи держави.

Водіям і перевізникам потрібно мати при собі та надавати на вимогу службових осіб супровідні документи на вантаж для забезпечення безперешкодного руху

Для здійснення цілодобових (нічних) перевезень вантажів територією Одеської області необхідно завчасно отримати відповідну перепустку.

Нагадаємо, системи автоматичного зважування транспорту в русі WIM за п'ять місяців 2025 року зафіксували 2 441 порушення на загальну суму 29,55 млн грн. Це на 34% менше штрафів, ніж за аналогічний період торік, а сума штрафів знизилася більш ніж удвічі.