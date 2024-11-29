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В Ізраїлі терорист ХАМАСу обстріляв цивільний автобус, є поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Ізраїлі терорист ХАМАСу обстріляв цивільний автобус, є поранені
Ізраїльські сили безпеки оточують пронизаний кулями автобус після атаки терористів ХАМАС на перехресті біля поселення Аріель на Західному березі річки Йордан, поблизу Наблуса, 29 листопада 2024 року
фото: Ahmad Gharabli, AFP

Бригади «Аль-Кассам», військове крило ХАМАСу, взяли на себе відповідальність за стрілянину та оприлюднили ім’я стрільця 

Терорист ХАМАСу відкрив вогонь по цивільному автобусу на Західному березі річки Йордан у п'ятницю. У результаті нападу щонайменше вісім людей отримали поранення, троє з них – серйозні. Про це повідомляє Times of Israel.

За даними служби швидкої допомоги «Маген Давид Адом», в результаті обстрілу постраждали восьмеро людей, з них троє перебувають у важкому стані і один – у стані середньої тяжкості. Ще четверо людей отримали легкі поранення від розбитого скла.

Бригади «Аль-Кассам», військове крило ХАМАСу, взяли на себе відповідальність за стрілянину та оприлюднили ім’я стрільця – Самір Мухаммад Ахмад Хусейн.

Попередньо оголошувалося припущення, що терорист міг діяти у складі групи, або отримав від спільників зброю та автомобіль, на якому він прибув на місце нападу. Однак згодом військове джерело повідомило виданню, що за підсумками обстеження території навколо перехрестя, де стався напад, армія виключає можливість появи другого терориста.

Згідно з первинним розслідуванням ЦАХАЛу, Хуссейн виїхав з району Наблуса маршрутом, на якому немає внутрішніх КПП, зупинив свій автомобіль на узбіччі дороги, і відкрив вогонь по автобусу, наблизившись до нього пішки.

Війська ЦАХАЛу, дислоковані в цьому районі, застрелили нападника. 

На Західному березі річки Йордан, який контролюється ізраїльськими силами безпеки, спостерігається різке зростання насильства після початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року. У середу Шин-Бет заявив, що зірвав поставку зброї на Західний берег річки Йордан з Ірану, який допомагає бойовикам ХАМАСу.

Нагадаємо, нова адміністрація Сполучених Штатів має припинити підтримку Ізраїлю, йдеться у заяві в Telegram-каналі палестинського угруповання ХАМАС. Ця вимога була зроблена на тлі повідомлень про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах. Новий американський президент, за словами представників руху, повинен розуміти, що «палестинці продовжать опір окупації».

Раніше повідомлялося, що 2 листопада ЦАХАЛ усунув командира «Хезболли» Джафара Хадера Фаура, який відповідав за перші ракетні обстріли Ізраїлю, що сталися 8 жовтня 2023 року.  Винищувач ВПС Ізраїлю спільно з Північним командуванням ліквідував Фаура в районі Джуайя на півдні Лівану. Згідно з даними ЦАХАЛу, разом з ним було знищено ще одного командира підрозділу безпілотників.

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Теги: дороги армія напад автомобіль автобус поранення ХАМАС

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