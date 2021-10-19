Улюблений електромобіль українців знімуть з виробництва. Від нього лишиться лише назва

Nissan не буде більше випускати електричний хетчбек під назвою Leaf. Але його назву лишать для іншої моделі

Найпопулярніший електромобіль в Україні – Nissan Leaf – відправлять на пенсію. Його місце займе інша модель – кросовер, який побудують на новій платформі. Від «Ліфа» новинка збереже лише назву. Про це повідомило британське видання Autocar з посиланням на керівництво японської компанії.

Новинка має з’явитися у 2025 році. Вона розділить платформу з іншим електрокаром – Nissan Ariya, який, до речі, теж має з’явитися в Україні.

В Україні у 2021 році дебютував оновлений Nissan Leaf другого покоління. І майже одразу новинка очолила список найпопулярніших електромобілів країни.

Новий електромобіль з назвою Nissan Leaf побудують на одній платформі з кросовером Ariya

Стартова ціна новинки – приблизно 35,5 тисячі доларів. За ці гроші місцевий офіс Nissan пропонує електрокар з батареєю на 40 кіловат-годин. У місті за циклом WLTP запас ходу моделі складає 389 кілометрів.

Це далеко не рекордний показник за сучасними мірками. Якому електромобілю належить звання найбільш «далекобійного» у світі, дивіться за цим посиланням.

Щоб зарядити батарею від звичайної розетки, знадобиться 21 година. Якщо ж використовувати зарядку на 50 кіловат, то на зарядку від 20% до 80% піде всього година.

Це теж не рекордний показник серед сучасних електричних машин. Наприклад, кросовер Hyundai Ioniq 5, що теж дебютував в Україні цього року, підтримує набагато потужнішу зарядку. Детально про корейський електромобіль ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.