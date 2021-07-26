- В Європі дебютує один із найбільш очікуваних електрокарів року. Коли чекати в Україні?

На європейському ринку стартували продажі Kia EV6 – одного з найкращих електромобілів сучасності. Чи варто його очікувати найближчим часом в Україні?

В Європі встиг наробити галасу Kia EV6 – без перебільшення, один з найбільш очікуваних електромобілів 2021 року. Справа в тому, що після європейських тестів виявилося: запас ходу, який обіцяв виробник, не відповідає дійсності. Але у нашому випадку це зовсім не зрада, бо європейські експерти з’ясували – за циклом WLTP електричний кросовер може проїжджати більше обіцяного.

Отже, в березні, коли відбулася світова прем’єра абсолютно нового електромобіля Kia, в матеріалах для преси зазначалося, що EV6, оснащений батареєю ємністю 77,4 кіловат-години, на одній зарядці може проїжджати:

з повним приводом – 490 кілометрів;

з заднім приводом – 510 кілометрів.

Але після тестів в Європі виявилося, що показник треба збільшити до 506 та 528 кілометрів відповідно.

Звісно, що «далекобійність» Kia EV6 не є рекордною у сучасному світі електромобілів. Достатньо хоча б пригадати нещодавно презентований розкішник електричний лімузин Mercedes EQS, який обіцяє 770 кілометрів автономного ходу. Інша новинка від Mercedes – концепт Vision EQXX – взагалі має проїжджати на одній зарядці 1200 кілометрів. Навіть не кожен бензиновий автомобіль на таке здатний.

Проте це порівняння не зовсім коректне. Адже не на всі електричні моделі доцільно ставити велику батарею. Наприклад, невеличкий електричний кросовер Peugeot e-2008 оснащується акумулятором на 50 кіловат-годин. І, відповідно, на одному заряді проїжджає лише 330 кілометрів. Виробник вирішив, що цього цілком достатньо для міської моделі.

До того ж, у EV6 є суттєва перевага, яка дозволяє кросоверу не надто перейматися запасом ходу – електромобіль підтримує зарядку потужністю до 350 кіловат. Це дає можливість зарядити батарею до 80% менш ніж за 20 хвилин. А п'яти хвилин вистачить на те, щоб збільшити пробіг на 100 кілометрів.

На таке не здатен майже жоден сучасний електромобіль. Наприклад, максимальний показник у Porsche Taycan – 270 кіловат. Власне, гідну конкуренцію за швидкістю зарядки EV6 може скласти лише інший корейський електрокар – Hyundai Ioniq 5. Що й недивно: моделі побудовано на одній платформі.

Характеристики Kia EV6

Kia EV6 доступний в п'яти модифікаціях. Базова Standard Range оснащується батареєю ємністю 58 кіловат-годин і 170-сильним електромотором.

Повнопривідна версія комплектується установкою потужністю 235 кінських сил і батареєю тієї ж ємності. Заявлений запас ходу на одній зарядці становить 400 і 380 кілометрів відповідно. Але, можливо, для цієї батареї показники також зміняться.

До 100 кілометрів на годину версія Standard Range розганяється за 6,2 секунди.

У модифікації Long Range електрокар оснащений акумулятором на 77,4 кіловат-години. Задньопривідний варіант пропонується з 228-сильним електромотором, а повнопривідний - з 325-сильною установкою.

Дальність ходу, за новими даними, в першому випадку становить 528 кілометрів, а в другому - 506 кілометрів. Розгін до «сотні» займає 5,2 секунди.

Найпотужніша модифікація отримала назву EV6 GT. У неї два мотора, які в сукупності видають 585 кінських сил. Такий електромобіль розганяється до 100 кілометрів на годину всього за 3,5 секунди.

На одній зарядці GT проїжджає до 400 кілометрів (за попередніми даними). А максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 260 кілометрів на годину.

Оснащення

У салоні встановлені здвоєні 12,3-дюймові екрани: лівий відведено під віртуальну панель приладів, а правий - під мультимедійну систему. На центральній консолі розташована сенсорна панель для управління кліматичною установкою і музикою.

Оббивка сидінь виготовлена з переробленого пластику.

У список оснащення включені:

аудіосистема з 14 динаміками;

проекційний дисплей з функцією доповненої реальності;

круїз-контроль з функціями утримання в смузі і розпізнавання дорожніх знаків.

Також для EV6 передбачені режим i-Pedal, який дозволяє гальмувати падаллю газу, і система автоматичного паркування з дистанційним управлінням.

Багажник електрокара розрахований на 520 літрів «під полицею». Попереду є додатковий багажний відсік на 52 або 20 літрів в залежності від модифікації.

Коли чекати в Україні

В деяких країнах кросовер вже доступний для замовлення. А у дилерів він з’явиться у другій половині 2021 року. В Україні новинка теж обов’язково з’явиться. Проте, говорити про конкретні дати поки що зарано.

«У зв'язку з ажіотажним попитом і великою кількістю замовлень, що надійшли, терміни поставки в Україну багато в чому будуть обумовлені пріоритетним задоволенням попиту на великих світових ринках. Якщо говорити про ринок України, електромобіль можна очікувати в майбутньому», – зазначив у коментарі «Главком.Техно» Дмитро Скляренко, прес-секретар корпорації «Укравто», яка є офіційним представником бренду Kia в Україні.

Про ціни поки що також говорити немає сенсу. Можна лише відзначити, що, наприклад, у Німеччині стартова вартість Kia EV6 – близько 45 тисяч євро.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»