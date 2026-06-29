У Солом’янському районі Києва нетверезий чоловік розбив вікна п’яти іномарок (фото)

Наряд групи швидкого реагування, який прибув на виклик, під час обстеження території затримав на сусідній вулиці 40-річного чоловіка

У Солом’янському районі столиці нетверезий чоловік розбив вікна п’яти припаркованих автомобілів. Правоохоронці затримали зловмисника, тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася на вулиці Василя Липківського. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від очевидців про те, що невідомий металевим прутом трощить вікна автівок.

Пошкоджена підозрюваним автівка фото: поліція Києва

Усі автівки було пошкоджено у Солом’янському районі столиці фото: поліція Києва

Повідомляється, що наряд групи швидкого реагування, який прибув на виклик, під час обстеження території затримав на сусідній вулиці 40-річного чоловіка з ознаками сп'яніння. Як з'ясували правоохоронці, затриманий є військовослужбовцем, який наразі перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

На місце викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції для документування злочину.

Затриманому загрожує до п’яти років обмеження волі фото: поліція Києва

Знаряддя злочину фото: поліція Києва

Дізнавачі вже оголосили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у селі Шевченкове Броварського району побутовий конфлікт між знайомими закінчився підпалом машини. Чоловіки разом відпочивали та випивали, коли між ними спалахнула сварка. Після цього 25-річний фігурант, перебуваючи поблизу припаркованого автомобіля Nissan Kubistar, проник через незачинені двері до транспортного засобу. За допомогою легкозаймистої речовини та запальнички підпалив задні сидіння салону та втік.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. До Деснянського управління поліції на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини. Поліцейські задокументували пошкодження та розпочали пошук причетної до скоєння злочину особи.