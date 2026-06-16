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Україна та Албанія підписали угоду про автомобільне сполучення: що зміниться

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна та Албанія підписали угоду про автомобільне сполучення: що зміниться
16 червня підписано угоду про міжнародне автомобільне сполучення між Україною та Албанією
фото: Міністерства розвитку громад та територій України/Telegram

Угода одразу передбачає лібералізацію вантажних перевезень

Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає «Главком».

Міністр наголосив, що угода відкриває можливість для регулярних вантажних і пасажирських перевезень між країнами та створює нові логістичні маршрути для українських компаній.

«Угода одразу передбачає лібералізацію вантажних перевезень. Албанія стала 37-ю країною, з якою Україна матиме «транспортний безвіз». На практиці це означає більше можливостей для експорту українських товарів, спрощення роботи для перевізників, розвиток нових транспортних маршрутів через країни Південно-Східної Європи та кращу транспортну доступність для громадян обох держав», – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, до сьогодні прямого механізму для здійснення таких перевезень між Україною та Албанією фактично не існувало. Тепер створено повноцінну правову основу для пасажирських, вантажних і транзитних перевезень.

«Послідовно працюємо над розширенням міжнародного транспортного сполучення України, відкриттям нових ринків для наших перевізників та зміцненням економічних зв’язків із європейськими партнерами», – підсумував міністр.

Нагадаємо, між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Починаючи з 1 січня 2027 року двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів.

До слова, Україна та Молдова домовилися продовжити угоду про «транспортний безвіз» до кінця 2027 року. Перевізники з обох країн і надалі зможуть здійснювати вантажні перевезення без спеціальних дозволів.

Теги: транспорт Албанія Олексій Кулеба

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