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    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни

    Нова Skoda Fabia дісталася до України - В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    Нова Skoda Fabia дісталася до України
    фото з відкритих джерел

    Skoda привезла в Україну свою найдешевшу модель – міський хетчбек Fabia нового покоління

    До України нарешті дісталося нове покоління Skoda Fabia – найдешевшої моделі чеської марки. Світовий дебют новинки відбувся у травні 2021-го. На нашому ринку «Фабія» мала дебютувати наприкінці того ж року. Але доїхала лише зараз.

    Українські ціни на нову Skoda Fabia стартують з 425 тис. грн. Це один з найдешевших автомобілів від світових виробників. Дешевше можна купити хіба що Renault Sandero або Hyundai i10.

    Технічні характеристики

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    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни
    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни

    Нова Skoda Fabia переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 та Seat Ibiza.

    В Україні в лінійці силових агрегатів буде лише один мотор – «овочевий» літровий атмосферний двигун у двох версіях форсування: 65 та 80 кінських сил. Поки що доступна лише більш потужна версія. У змішаному циклі він споживає 4,5 літра бензину на 100 кілометрів.

    Трансмісія також лише одна – 5-ступінчаста «механіка».

    Цікаво, що європейцям Skoda запропонувала набагато цікавішу лінійку агрегатів. До її складу входять ще два мотори:

    • літровий турбований мотор потужністю 95 або 110 кінських сил;
    • 1,5-літровий турбований мотор з системою відключення циліндрів потужністю 150 кінських сил.

    Трансмісій в Європі теж декілька. Окрім згаданої п’ятиступінчастої «ручки» буде ще 6-ступінчаста «механіка» та робот DSG.

    Але українці всього цього різноманіття не побачать.

    Краш-тест Skoda Fabia

    У 2021 році пройшла випробування європейської незалежної організації Euro NCAP.

    Автомобіль набрав 78% максимально можливих балів у програмі випробувань, критерії оцінки для яких у 2020 році стали ще більш жорсткими. Це означає, що нова Fabia є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі.

    Автомобіль отримав:

    • 85% за захист дорослих;
    • 81% за безпеку дітей.

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    Теги: Skoda Skoda Fabia авторинок
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    В Україні стартували продажі найдешевшої моделі Skoda. Оголошено ціни