Затримано жінку, яка блокувала виїзд з розподільчого центру у Києві та наїхала на поліцейського

Поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру

Жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань

В Києві поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на правоохоронця. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці повідомили, що на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнена у військову форму, заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району.

«На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції.

Порушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За вчинене жінці загрожує до п'яти років позбавленням волі, повідомила поліція Києва.

Нагадаємо, поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. Повідомляється, що порушення правоохоронці виявили під час моніторингу мережі інтернет.