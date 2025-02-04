Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано жінку, яка блокувала виїзд з розподільчого центру у Києві та наїхала на поліцейського

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Затримано жінку, яка блокувала виїзд з розподільчого центру у Києві та наїхала на поліцейського
Поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру
фото: Національна поліція України

Жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань

В Києві поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на правоохоронця. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці повідомили, що на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнена у військову форму, заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району.

«На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції.

Порушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За вчинене жінці загрожує до п'яти років позбавленням волі, повідомила поліція Києва. 

Нагадаємо, поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. Повідомляється, що порушення правоохоронці виявили під час моніторингу мережі інтернет.

Теги: поліція жінка Київ автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівельний бум на Західній Україні може мати зворотній ефект, вважає президентка Асоціації ріелторів
«Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни Інтерв’ю
31 сiчня, 14:40
З’їжджаючи з гори на лижах, хлопчик впав та отримав важку травму голови
На Львівщині під час катання на лижах загинула дитина
8 сiчня, 16:59
Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць
Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році
13 сiчня, 15:51
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів з українським урядом
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
14 сiчня, 09:47
Наслідки ворожого обстрілу в Нікополі
Армія РФ обстріляла Нікополь: є загибла та поранений
16 сiчня, 00:44
Радіаційний фон у всьому місті у нормі
Рівень забрудненості повітря у Києві станом на ранок 16 січня: моніторинг
16 сiчня, 10:41
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
21 сiчня, 20:46
Ада Роговцева висловилася про скандал довкола Андрія Білоуса
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
29 сiчня, 09:45
Прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до дівчат-учасниць інциденту примусових заходів виховного характеру
Побиття школярки на Оболоні. До суду скеровано клопотання щодо дівчат-учасниць інциденту
Сьогодні, 13:57

Новини

Затримано жінку, яка блокувала виїзд з розподільчого центру у Києві та наїхала на поліцейського
Затримано жінку, яка блокувала виїзд з розподільчого центру у Києві та наїхала на поліцейського
Встановлено особу військового РФ, який стріляв у жителя Бучі
Встановлено особу військового РФ, який стріляв у жителя Бучі
Поліція Києва покарала блогера, який знімав відео під виглядом кіберполіцейського
Поліція Києва покарала блогера, який знімав відео під виглядом кіберполіцейського
Мер Ірпеня, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, анонсував зустріч із громадою
Мер Ірпеня, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, анонсував зустріч із громадою
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву
Після заяв студенток ще один викладач театрального вишу пішов з посади
Після заяв студенток ще один викладач театрального вишу пішов з посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
68K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
29K
Семеро архієреїв УПЦ МП взяли участь в обряді на честь патріарха Кирила (фото)
18K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
5397
Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua