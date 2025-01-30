Головна Техно Авто
search button user button menu button

Toyota відродить нестандартну сімейну модель у новому форматі (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Toyota відродить нестандартну сімейну модель у новому форматі (фото)
Toyota Previa повернеться в 2027 році
фото: BestCarWeb

Нова Toyota Previa збереже оригінальний обтічний дизайн

Мінівен Toyota Previa повернеться на ринок. Японський автогігант планує відродити сімейну модель – її представлять у 2027 році. Про це повідомляє видання BestCar.

Нова Toyota Previa дебютує в Японії, де модель продавалася під назвою Estima. Пізніше почнеться експорт мінівена в інші країни.

Мінівен пропонуватимуть у гібридних та електричних версіях
Мінівен пропонуватимуть у гібридних та електричних версіях
фото: BestCarWeb

Судячи з рендерів, нова Toyota Previa 2027 збереже оригінальний округлений дизайн і буде схожою на модель найпершого покоління. Автомобіль вирізнятиметься продуманою аеродинамікою та матиме зсувні двері.

Toyota відродить нестандартну сімейну модель у новому форматі (фото) фото 1
фото: BestCarWeb

Мінівен Toyota Previa збудують на повністю новій платформі, яка підтримує електрифікацію. Очікується, що його випускатимуть у плагін-гібридній та електричній модифікаціях.

Також не виключено, що автомобіль отримає систему dry-by-wire («керування по дротах»), тобто його кермо не матиме механічного зв’язку з колесами.

Toyota Previa 1990 року
Toyota Previa 1990 року
фото: Toyota

Семимісний мінівен Toyota Previa/Estima презентували у 1990 році і він вразив публіку авангардним дизайном. До 2019 року випустили три покоління моделі, які у різні роки пропонували у бензинових, дизельних та гібридних версіях.

Читайте також:

Джерело
Теги: Toyota автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відомо, чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію
Для обмежено придатних перенесено дедлайн проходження ВЛК – Верещук
Сьогодні, 17:46
У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck
У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck
28 сiчня, 17:33
Український ринок автомобілів посів 22 місце серед європейських країн
Підсумки європейського авторинку у 2024 році: на якому місці опинилася Україна
27 сiчня, 12:11
20 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали полковника Олега Друзя
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
23 сiчня, 13:34
Згідно з правилами дорожнього руху України, стоянка на газонах забороняється
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні
14 сiчня, 08:20
Інспектори затримали порушника та викликали на місце слідчих
Поліція розповіла обставини затримання водія в Києві: Побив патрульного
9 сiчня, 01:22
Після повідомлень ЗМІ правоохоронці вже провели низку заходів, зокрема зафіксували запис інциденту
У Варшаві чоловік збив на парковці українку, а потім ще й побив її
4 сiчня, 15:15
Дослідження автівки, що вибухнула, продовжуються
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: підозрюваний займався навчанням ЗСУ
3 сiчня, 07:28
Правоохоронні органи зірвали плани пособника росіян
У Вінниці затримано чоловіка, який готував підпали автівок на території військової частини
2 сiчня, 18:04

Авто

Toyota відродить нестандартну сімейну модель у новому форматі (фото)
Toyota відродить нестандартну сімейну модель у новому форматі (фото)
В Україні з'явився новий дорожній знак
В Україні з'явився новий дорожній знак
Підрозділи ЗСУ почнуть використовувати безшумного робота-логіста
Підрозділи ЗСУ почнуть використовувати безшумного робота-логіста
Стало відомо, яка країна незабаром повністю перейде на електромобілі
Стало відомо, яка країна незабаром повністю перейде на електромобілі
Nissan припинить виробництво двох преміальних кросоверів: що випустять натомість
Nissan припинить виробництво двох преміальних кросоверів: що випустять натомість
У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck
У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
48K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
44K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
22K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
20K
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua