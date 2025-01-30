Toyota відродить нестандартну сімейну модель у новому форматі (фото)

Нова Toyota Previa збереже оригінальний обтічний дизайн

Мінівен Toyota Previa повернеться на ринок. Японський автогігант планує відродити сімейну модель – її представлять у 2027 році. Про це повідомляє видання BestCar.

Нова Toyota Previa дебютує в Японії, де модель продавалася під назвою Estima. Пізніше почнеться експорт мінівена в інші країни.

Мінівен пропонуватимуть у гібридних та електричних версіях фото: BestCarWeb

Судячи з рендерів, нова Toyota Previa 2027 збереже оригінальний округлений дизайн і буде схожою на модель найпершого покоління. Автомобіль вирізнятиметься продуманою аеродинамікою та матиме зсувні двері.

фото: BestCarWeb

Мінівен Toyota Previa збудують на повністю новій платформі, яка підтримує електрифікацію. Очікується, що його випускатимуть у плагін-гібридній та електричній модифікаціях.

Також не виключено, що автомобіль отримає систему dry-by-wire («керування по дротах»), тобто його кермо не матиме механічного зв’язку з колесами.

Toyota Previa 1990 року фото: Toyota

Семимісний мінівен Toyota Previa/Estima презентували у 1990 році і він вразив публіку авангардним дизайном. До 2019 року випустили три покоління моделі, які у різні роки пропонували у бензинових, дизельних та гібридних версіях.