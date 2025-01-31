Renault і Volvo презентували недорогі вантажні електрокари (фото)
Авто оснащені 200-сильним мотором і можуть подолати до 450 км без підзарядки
У Франції презентували комерційні електромобілі Flexis. Новий бренд створений спільно Renault та Volvo, а серійне виробництво почнеться у 2026 році. Про це повідомляється на сайті Flexis.
Електромобілі Renault Flexis створені на новій модульній платформі типу «скейтборд». Вона дозволяє створювати моделі різного розміру та вантажопідйомності.
На перших порах у лінійці буде три моделі. Усі вони оснащені 200-сильним електромотором і мають запас ходу приблизно 450 км, а швидка зарядка на 80% займатиме 20 хвилин.
Електромобіль Flexis Step-in Van є серійною версією концепту Renault Estafette. Фургон за розмірами можна порівняти з Renault Kangoo, проте він значно вищий.
Новий Flexis Panel Van є дещо компактнішим та маневренішим фургоном із меншою вантажопідйомністю. Третя модель – легка електрична вантажівка Flexis Cargo Van із модульною конструкцією – на її шасі можна змонтувати кунг, вантажну платформу чи спеціальне обладнання.
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