Renault і Volvo презентували недорогі вантажні електрокари (фото)

Авто оснащені 200-сильним мотором і можуть подолати до 450 км без підзарядки

У Франції презентували комерційні електромобілі Flexis. Новий бренд створений спільно Renault та Volvo, а серійне виробництво почнеться у 2026 році. Про це повідомляється на сайті Flexis.

Flexis Step-in Van фото: Renault

Електромобілі Renault Flexis створені на новій модульній платформі типу «скейтборд». Вона дозволяє створювати моделі різного розміру та вантажопідйомності.

Flexis Panel Van фото: Renault

На перших порах у лінійці буде три моделі. Усі вони оснащені 200-сильним електромотором і мають запас ходу приблизно 450 км, а швидка зарядка на 80% займатиме 20 хвилин.

Електромобіль Flexis Step-in Van є серійною версією концепту Renault Estafette. Фургон за розмірами можна порівняти з Renault Kangoo, проте він значно вищий.

Flexis Cargo Van фото: Renault

Новий Flexis Panel Van є дещо компактнішим та маневренішим фургоном із меншою вантажопідйомністю. Третя модель – легка електрична вантажівка Flexis Cargo Van із модульною конструкцією – на її шасі можна змонтувати кунг, вантажну платформу чи спеціальне обладнання.