Виробництво анонсованого в Україні електромобіля відклали на пів року

Японська Nissan вирішила відкласти на півроку виробництво свого першого електричного кросовера, який продаватиметься в Україні

Новий електричний кросовер Nissan Ariya повинен був надійти у продаж в Японії влітку 2021 року. А до кінця року він мав з’явитися і в Україні. Однак віце-президентка компанії Асака Хошино повідомила, що запуск переноситься на зиму.

«Ми були націлені на середину поточного року, але пандемія COVID-19 протрималася довше, ніж очікувалося, і виникла нестача напівпровідників", – пояснила Асака Хошино.

За її словами, продажі у США і Європі зазвичай починаються через два місяці після запуску в Японії. Відповідно, щонайменше на півроку буде відкладена поява Nissan Ariya і на українському ринку, а цю модель нам вже обіцяли. Тепер чекати її слід не раніше весни-літа наступного року.

Хошино також зазначила, що Ariya «наповнена інноваційними технологіями, які необхідно ретельно перевіряти одну за одною». Дефіцит напівпровідників вдарив по автопілоту, системі автоматичного паркування, голосовому управлінню та іншим високотехнологічним функціям, що складають до 40% ціни електромобіля.

Аналітики світової автомобільної галузі сходяться на думці, що від Ariya багато в чому залежить розвиток Nissan – це ключ до подальших успіхів марки, а в затримці з запуском немає нічого хорошого.

Інтер'єр Nissan Ariya

В Японії ціни на Nissan Ariya стартують приблизно з 60 тисяч доларів. У топовій комплектації за новинку просять десь 71,75 тисячі доларів. Тобто фактично ціни знаходяться на рівні сучасних преміальних електричних кросоверів. Таких, наприклад, як Volvo XC40 Recharge, продажі якої нещодавно стартували в Україні.

Проте не варто забувати, що українські ціни можуть суттєво відрізнятися від японських.

Кросовер з переднім приводом комплектується силовою установкою потужністю 217 або 242 кінські сили, а повнопривідний - 278 або 305 сил.

Розгін з місця до 100 кілометрів на годину у «молодшого» кросовера займає 7,5 секунди. У найпотужнішого – 5,1 секунди.

Запас ходу залежить від ємності акумулятора: 66 або 91 кіловат-годину. У першому випадку модель проїжджає на одній зарядці 360 кілометрів, у другому - до 500 кілометрів (за циклом WLTP).