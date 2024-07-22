Водіям приготуватися. Влада вигадала, як дізнаватися місце проживання ухилянтів

Рада розгялне законопроєкт № 9504 щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху

Кабмін зможе перевіряти дані про місце проживання громадян, які звертаються за адмінпослугами у сфері дорожнього руху

Верховна Рада невдовзі розгляне законопроєкт, згідно з яким територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України зможуть отримувати з реєстрів інформацію про осіб, які звертатимуться щодо надання адміністративних послуг з отримання права на керування транспортними засобами, державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів. Про це повідомила «Судово-юридична газета».

Зокрема, територіальні органи МВС зможуть дізнаватися й перевіряти таку інформацію:

ім’я особи (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації);

дату народження;

місце народження;

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

унікальний номер запису в Реєстрі;

відцифрований образ обличчя особи.

Відповідний законопроєкт № 9504 щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху, незабаром розгляне Верховна Рада.

Також цим законопроектом Кабмін наділяється правом визначати порядок отримання інформації, зокрема для здійснення її перевірки, необхідної для надання адміністративних послуг з отримання права на керування транспортними засобами, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, з інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) органів виконавчої влади, інших державних органів, зокрема з Єдиного державного демографічного реєстру, а також обсягу такої інформації.

«Тобто Кабмін зможе визначити обсяг даних, які необхідні для перевірки особи, що звернулася за перереєстрацією авто», – зазначає видання.

Нагадаємо, що ветеран російсько-української війни, який брав участь у АТО та захищав країну під час повномасштабного вторгнення, Дмитро Івіч Вербич, розповів, що, на його думку, слід робити з ухилянтами.

До слова, у Кропивницькому до іспитового терміну засудили громадянина Узбекистану, який допомагав чоловікам уникати мобілізації.

Також повідомлялося, що осіб, які ухиляються від військового обліку і не сплачують штрафи від ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.