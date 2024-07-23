Глобальний збій Microsoft: компанія розробила інструмент для відновлення системи

Microsoft запропонувала вирішення проблеми із завантаженням після збою CrowdStrike і так званого «синього екрану смерті»

Після недавнього збою через антивірусне програмне забезпечення CrowdStrike Windows на багатьох комп'ютерах перестала завантажуватися, викликавши глобальний хаос. Microsoft оперативно розробила новий інструмент відновлення.

Як пише PCWorld, Microsoft зуміла відносно швидко відреагувати на ситуацію, випустивши інструмент для відновлення завантаження, що дозволяє обійти проблемне оновлення та відновити доступ до своїх систем. Інструмент доступний для завантаження на сайті Microsoft і простий у використанні.

Нагадаємо, проблема виникла через конфлікт між оновленням CrowdStrike Falcon та деякими конфігураційними файлами Windows. У результаті користувачі та безліч різних компаній у всьому світі зіткнулися із так званим «синім екраном смерті» (BSOD) при спробі завантажити свої комп'ютери.

Інструмент Microsoft працює в автоматичному режимі, скануючи систему на наявність проблем, які можуть бути пов'язані з оновленням від CrowdStrike. Він пропонує користувачеві низку дій, які можуть допомогти відновити нормальну роботу пристрою. Важливо, що цей інструмент уже є доступним для всіх версій Windows.

Нагадаємо, низка країн 19 липня зіштовхнулися з масштабними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо. Зокрема не працювали абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

До слова, За оцінками корпорації Microsoft 8,5 млн комп'ютерів по всьому світу були виведені з ладу внаслідок глобального ІТ-збою 19 липня. Це перший випадок, коли уразили таку кількість пристроїв, що може свідчити про найгіршу кіберподію в історії.