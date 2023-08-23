Пентагон відповів, чи можливі навчання українців на F-16 на території США
Пентагон допускає можливість тренувань у континентальній частині Сполучених Штатів
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть пройти на території США в разі потреби. Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал військово-повітряних сил Пет Райдер, цитує CNN.
«Ми готові підтримати зусилля щодо навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнуто потенціалу», – зазначив представник міноборони США.
Водночас Райдер уточнив, що наразі немає жодних конкретних відомостей про те, на яких саме базах може проходити навчання.
«Але, звичайно, якщо буде ухвалено рішення про це і ми рухатимемося вперед, ми обов'язково надамо вам оновлену інформацію про це», – додав генерал.
Нагадаємо, що вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі, де розпочали тренування на F-16.
Як відомо, Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16, але з умовою, що ці літаки ЗСУ зможуть використовувати лише на своїй території.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.
До слова, до підготовки українських Військово-Повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.
Міністр оборони Олексій Резеіков анонсував, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.
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