Пентагон відповів, чи можливі навчання українців на F-16 на території США

Пентагон допускає можливість тренувань у континентальній частині Сполучених Штатів

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть пройти на території США в разі потреби. Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал військово-повітряних сил Пет Райдер, цитує CNN.

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«Ми готові підтримати зусилля щодо навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнуто потенціалу», – зазначив представник міноборони США.

Водночас Райдер уточнив, що наразі немає жодних конкретних відомостей про те, на яких саме базах може проходити навчання.

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«Але, звичайно, якщо буде ухвалено рішення про це і ми рухатимемося вперед, ми обов'язково надамо вам оновлену інформацію про це», – додав генерал.

Нагадаємо, що вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі, де розпочали тренування на F-16.

Як відомо, Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16, але з умовою, що ці літаки ЗСУ зможуть використовувати лише на своїй території.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

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До слова, до підготовки українських Військово-Повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.

Міністр оборони Олексій Резеіков анонсував, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.