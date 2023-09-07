Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone – ЗМІ

Китайські держслужбовці не можуть використовувати продукцію Apple для роботи

Китай наказав чиновникам центральних урядових установ не використовувати продукцію Apple та інші іноземні пристрої для роботи або приносити їх в офіс. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За даними видання, китайські урядовці вже місяцями дотримуються правила – уникати iPhone. Це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok. Зокрема, під обмеження Вашингтону підпадають китайські Huawei і ZTE. Торік адміністрація Байдена заборонила схвалювати нове телекомунікаційне обладнання від обох компаній.

Незрозуміло, наскільки широко розповсюджувалися накази, але подібні повідомлення були передані працівникам деяких центральних регуляторних органів.

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Інформаційне управління Державної ради Китаю, Національне управління державної служби та Apple не відповіли на запити про коментарі.

Зазначимо, що Пекін протягом багатьох років обмежував державних службовців у деяких установах використовувати iPhone для роботи, але зараз розпорядження було розширено, кажуть люди. Останнє розпорядження також свідчить про активізацію зусиль Пекіна для забезпечення суворого виконання своїх правил.

Нагадаємо, раніше Росія заборонила держслужбовцям користуватися телефонами відомої американської компанії.