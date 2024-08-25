Зеленський показав нову українську ракету-дрон «Паляниця» (відео)

Зброя вітчизняного виробництва може бити по десятках російських аеродромів

Учора відбулося перше успішне бойове застосування нової української зброї – далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Сьогодні президент Володимир Зеленський показав, який вигляд вона має.

«За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах.

Учора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога», – розповів глава держави.

Він наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше, «як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня».

Як сказано у відео, у межах дії ракети-дрону – два десятки військових російських аеродромів. Також зазначається, що розробку змогли завершити феноменально швидко – за півтора року.

«Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. Ракета-дрон має турбореактивний двигун. А вартість «Паляниці» набагато нижча аналогів. Триває робота над її здешевленням та збільшенням виробництва.

Нагадаємо, що раніше Зеленський показав інші українські розробки, які успішно знищують окупантів у морі, у повітрі й на землі.