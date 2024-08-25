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Зеленський показав нову українську ракету-дрон «Паляниця» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський показав нову українську ракету-дрон «Паляниця» (відео)
Далекобійна ракета-дрон «Паляниця»
скріншот відео

Зброя вітчизняного виробництва може бити по десятках російських аеродромів

Учора відбулося перше успішне бойове застосування нової української зброї – далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Сьогодні президент Володимир Зеленський показав, який вигляд вона має.

«За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах. 

Учора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога», – розповів глава держави.

Він наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше, «як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня».

Як сказано у відео, у межах дії ракети-дрону – два десятки військових російських аеродромів. Також зазначається, що розробку змогли завершити феноменально швидко – за півтора року.

«Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. Ракета-дрон має турбореактивний двигун. А вартість «Паляниці» набагато нижча аналогів. Триває робота над її здешевленням та збільшенням виробництва.

Нагадаємо, що раніше Зеленський показав інші українські розробки, які успішно знищують окупантів у морі, у повітрі й на землі.

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Теги: ракета дрон зброя

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