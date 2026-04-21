«Це була шикарна детонація!» Герой України пригадав, як здійснив свою мрію на фронті

Ростислав Вонс
Роман Фіш розповів про один із перших успішних ударів
фото: Lasar's Group

Військовий каже, що у 2022 році можливість знищити 50-тонну бронемашину бомбою вагою близько кілограма здавалася майже фантастикою

Заступник командира підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group, Герой України Роман Ященко на псевдо Фіш згадав свій перший успішний удар по російському танку на початку повномасштабної війни. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами військового, тоді він мав «просту мрію – знищити один російський танк». «Таке не забувається. Це була шикарна детонація! Вибухова хвиля була такою сильною, що наш борт просто знесло», – розповів Ященко.

Наступного дня розвідка передала результати удару: танк розлетівся на уламки в радіусі близько 100 метрів. За словами військового, від бронемашини фактично залишилися лише гусениці та пошкоджена задня частина.

Ященко зізнався, що тоді відчув сильний емоційний підйом. «50 тонн заліза, яке гатило по наших позиціях, можна знищити однією бомбою вагою в кілограм. У 2022-му це здавалося фантастикою», – сказав він.

Втім, разом із танком військовий втратив і свій єдиний на той момент безпілотник. «Радість тривала недовго – борт був у мене єдиний, я його втратив разом із тим танком. Я тоді ще подумав: може, треба було вище летіти, щоб дрон зберігся? Але танк того вартував», – додав Ященко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше погодив призначення командира спецпідрозділу Lasar’s Group Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил. За словами глави держави, нове кадрове рішення має допомогти трансформувати систему «малої» протиповітряної оборони, зокрема мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі.

