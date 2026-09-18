Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Продажі iPhone 18 стартували: митниця нагадала про обов’язкову перевірку IMEI

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Продажі iPhone 18 стартували: митниця нагадала про обов’язкову перевірку IMEI
Кожен ввезений смартфон має пройти перевірку за унікальним кодом
фото:Majin Bu

За кордоном стартували продажі нової серії смартфонів, а в Україні вони з’являться наступного тижня

Сьогодні, 18 вересня, за кордоном стартували продажі iPhone 18. Державна митна служба нагадала про обов’язкове декларування IMEI під час їхнього ввезення. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відомство.

IMEI кожного телефона вносять до митної декларації

Під час ввезення мобільних телефонів в Україну імпортери мають вносити IMEI кожного пристрою до митної декларації.

Відомості про IMEI зазначаються у графі 44 митної декларації під кодом «9113». Якщо телефон має два або більше IMEI, кожен із них декларується та надалі перевіряється окремо.

Вимога поширюється на мобільні пристрої, офіційно ввезені в Україну після 4 вересня 2026 року.

Покупці можуть перевірити IMEI

Держмитслужба також запустила онлайн-сервіс, за допомогою якого можна перевірити, чи містяться відомості про IMEI конкретного телефона в даних митного оформлення – https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheck

Сервіс доступний не лише імпортерам, а й покупцям, які хочуть перевірити легальність ввезення пристрою.

У митниці зазначають, що такі заходи є частиною роботи з детінізації ринку мобільного обладнання. Дані, сформовані під час митного оформлення, надалі можуть використовувати правоохоронні та контролюючі органи для перевірки законності ввезення телефонів, які перебувають на складах або у продажу.

Коли нові iPhone з’являться в Україні

За кордоном продажі нових iPhone стартували 18 вересня, а в Україні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max з’являться у продажу 25 вересня.

Передзамовлення на нові смартфони в Україні вже відкрили. Перші ціни на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone Duo одна з українських мереж оприлюднила ще 10 вересня. Зокрема, iPhone 18 Pro з 256 ГБ пам’яті оцінили у 75 999 грн, а iPhone 18 Pro Max з таким самим обсягом пам’яті – у 85 799 грн. Найдорожча версія iPhone Duo на 2 ТБ коштує 198 999 грн.

Читайте також:

Теги: митниця Apple смартфон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Apple розіслала попередження про шпигунські атаки
Військові ЗСУ отримали попередження Apple про можливі шпигунські атаки
19 серпня, 11:07
Режисерка «Мавки» назвала речі, які варто брати у потяг під час війни
Режисерка «Мавки» назвала речі, які варто брати у потяг під час війни
29 серпня, 08:28
Temu, AliExpress і Shein втратили продажі після нового мита ЄС
Дешевих посилок з Китаю поменшало. ЄС знайшов спосіб стримати Temu та AliExpress
28 серпня, 06:47
iPhone Duo складається горизонтально, а в розкладеному стані перетворюється на пристрій із великим OLED-екраном
Apple представила iPhone Duo: ціна, характеристики та дата продажу
10 вересня, 01:05
AirPods 5 також отримали оновлену систему активного шумозаглушення
Apple представила AirPods 5: навушники перекладають розмови в реальному часі
9 вересня, 21:04
Замість очікуваного здешевлення деякі попередні моделі iPhone після презентації новинок стали дорожчими
Apple несподівано підняла ціни на попередні моделі iPhone після презентації новинок
10 вересня, 11:58
Нові флагмани Apple вже готуються до виходу на український ринок
Коли в Україні зʼявляться нові iPhone: названо дату продажу
10 вересня, 17:01
За найдорожчу версію новинки українцям доведеться заплатити майже 200 тис. грн
В Україні засвітилися перші ціни на нові iPhone: скільки коштуватимуть новинки
10 вересня, 18:02
Удари по Україні, новий рекорд дальності ураження та презентація Apple. Головне за 9 вересня 2026
Удари по Україні, новий рекорд дальності ураження та презентація Apple. Головне за 9 вересня 2026
9 вересня, 21:14

Девайси

Митниця назвала кількість ввезених в Україну iPhone 18 серії
Митниця назвала кількість ввезених в Україну iPhone 18 серії
Вчені створили автономну роборуку, схожу на персонажа з «Сімейки Адамсів»
Вчені створили автономну роборуку, схожу на персонажа з «Сімейки Адамсів»
Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків
Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків
Митники викрили першу спробу нелегально провезти нові iPhone 18 в Україну
Митники викрили першу спробу нелегально провезти нові iPhone 18 в Україну
Продажі iPhone 18 стартували: митниця нагадала про обов’язкову перевірку IMEI
Продажі iPhone 18 стартували: митниця нагадала про обов’язкову перевірку IMEI
В Україні засвітилися перші ціни на нові iPhone: скільки коштуватимуть новинки
В Україні засвітилися перші ціни на нові iPhone: скільки коштуватимуть новинки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua