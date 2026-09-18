Продажі iPhone 18 стартували: митниця нагадала про обов’язкову перевірку IMEI

За кордоном стартували продажі нової серії смартфонів, а в Україні вони з’являться наступного тижня

Сьогодні, 18 вересня, за кордоном стартували продажі iPhone 18. Державна митна служба нагадала про обов’язкове декларування IMEI під час їхнього ввезення. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відомство.

IMEI кожного телефона вносять до митної декларації

Під час ввезення мобільних телефонів в Україну імпортери мають вносити IMEI кожного пристрою до митної декларації.

Відомості про IMEI зазначаються у графі 44 митної декларації під кодом «9113». Якщо телефон має два або більше IMEI, кожен із них декларується та надалі перевіряється окремо.

Вимога поширюється на мобільні пристрої, офіційно ввезені в Україну після 4 вересня 2026 року.

Покупці можуть перевірити IMEI

Держмитслужба також запустила онлайн-сервіс, за допомогою якого можна перевірити, чи містяться відомості про IMEI конкретного телефона в даних митного оформлення – https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheck

Сервіс доступний не лише імпортерам, а й покупцям, які хочуть перевірити легальність ввезення пристрою.

У митниці зазначають, що такі заходи є частиною роботи з детінізації ринку мобільного обладнання. Дані, сформовані під час митного оформлення, надалі можуть використовувати правоохоронні та контролюючі органи для перевірки законності ввезення телефонів, які перебувають на складах або у продажу.

Коли нові iPhone з’являться в Україні

За кордоном продажі нових iPhone стартували 18 вересня, а в Україні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max з’являться у продажу 25 вересня.

Передзамовлення на нові смартфони в Україні вже відкрили. Перші ціни на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone Duo одна з українських мереж оприлюднила ще 10 вересня. Зокрема, iPhone 18 Pro з 256 ГБ пам’яті оцінили у 75 999 грн, а iPhone 18 Pro Max з таким самим обсягом пам’яті – у 85 799 грн. Найдорожча версія iPhone Duo на 2 ТБ коштує 198 999 грн.